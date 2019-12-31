Медведев назвал необходимым компромиссом договор с Украиной по транзиту газа

Транзит российского газа через Украину продолжится на условиях, устраивающих все стороны, считает премьер-министр Дмитрий Медведев. "Подписание документов показывает, что даже по самым сложным вопросам можно разговаривать и договариваться", - написал он в своих аккаунтах в социальных сетях.

Газовый контракт на следующие пять лет между Россией и Украиной - это компромисс, который необходимо было найти, уверен глава кабинета министров. Для этого на протяжении длительного времени правительство России и "Газпром" работали над урегулированием проблемы с Украиной в двустороннем и трехстороннем формате с участием Европейской комиссии. "Теперь все вопросы урегулированы, взаимные претензии прекращены", - констатировал Медведев.