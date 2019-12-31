Медведев утвердил правила выплат за выявление онкозаболеваний

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, утвердив правила стимулирующих выплат медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.

Каждый новый онкологический больной "оценен" в 1 тысячу рублей. Из них 500 рублей полагается врачу, ответственному за организацию и проведение профилактического медицинского осмотра и диспансеризации. Вторую половину разделят между собой медработники, назначившие диагностику, выполнившие ее и поставившие пациента на диспансерное наблюдение.

Еще одно важное условие для предоставления средств медицинским учреждениям - соблюдение сроков оказания медпомощи при подозрении на онкологию. Консультацию врача-специалиста гражданин должен ожидать не дольше трех дней, диагностическое исследование - не больше семи дней со дня назначения, установление диспансерного наблюдения врача-онколога - не больше трех дней с момента постановки диагноза.