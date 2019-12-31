Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 477-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О мелиорации земель" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования проведения агролесомелиорации"

Принят Государственной Думой 18 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 10 января 1996 года N 4-ФЗ "О мелиорации земель" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 142; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2006, N 52, ст. 5498; 2007, N 27, ст. 3213; 2008, N 20, ст. 2251; N 29, ст. 3418; 2009, N 1, ст. 17; 2011, N 49, ст. 7015; 2014, N 42, ст. 5615; 2015, N 1, ст. 52; 2016, N 15, ст. 2066) следующие изменения:

1) в статье 2:

а) в абзаце первом слова "В настоящем Федеральном законе" заменить словами "Для целей настоящего Федерального закона";

б) в абзаце третьем слова "систем защитных" заменить словами "мелиоративных защитных";

в) в абзаце седьмом слова "противоэрозионные и пастбищезащитные" заменить словами "мелиоративные защитные";

г) абзац восьмой после слов "а также" дополнить словом "мелиоративные";

д) абзац девятый после слов "а также" дополнить словом "мелиоративные";

е) дополнить абзацем следующего содержания:

"мелиоративные защитные лесные насаждения - лесные насаждения естественного происхождения или искусственно созданные на землях сельскохозяйственного назначения или на землях, предназначенных для осуществления производства сельскохозяйственной продукции, в целях предотвращения деградации почв на пастбищах, эрозии почв и защиты от воздействия неблагоприятных явлений природного, антропогенного и техногенного происхождения посредством использования климаторегулирующих, почвозащитных, противоэрозионных, водорегулирующих и иных полезных функций лесных насаждений в целях сохранения и повышения плодородия земель (далее - полезные функции мелиоративных защитных лесных насаждений).";

2) в части второй статьи 4 слова "на землях, на которых осуществляется ведение лесного хозяйства" заменить словами "на землях, на которых располагаются леса";

3) статью 7 изложить в следующей редакции:

"Статья 7. Агролесомелиорация земель

Агролесомелиорация земель состоит в проведении комплекса мелиоративных мероприятий в целях обеспечения коренного улучшения земель сельскохозяйственного назначения или земель, предназначенных для осуществления производства сельскохозяйственной продукции, посредством использования полезных функций мелиоративных защитных лесных насаждений.

Агролесомелиорация земель направлена на регулирование водного, воздушного, теплового и питательного режимов почв на мелиорируемых землях посредством осуществления мероприятий по проектированию, созданию и содержанию мелиоративных защитных лесных насаждений.

К этому типу мелиорации земель относятся следующие виды мелиорации земель:

создание мелиоративных защитных лесных насаждений на оврагах, балках, песках, берегах рек и других территориях в целях защиты земель от эрозии (противоэрозионная агролесомелиорация);

создание мелиоративных защитных лесных насаждений по границам земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, в том числе предназначенных для осуществления производства сельскохозяйственной продукции, в целях защиты указанных земель и земельных участков от воздействия неблагоприятных явлений природного, антропогенного и техногенного происхождения (полезащитная агролесомелиорация);

создание мелиоративных защитных лесных насаждений по границам пастбищ в целях предотвращения деградации почв на пастбищах (пастбищезащитная агролесомелиорация).";

4) абзац пятый статьи 14 дополнить словами ", содержания мелиоративных защитных лесных насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся в федеральной собственности и не переданных в пользование третьим лицам";

5) в абзаце четвертом статьи 15 после слов "субъектов Российской Федерации государственными мелиоративными системами и отдельно расположенными гидротехническими сооружениями," дополнить словами "содержания мелиоративных защитных лесных насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации и не переданных в пользование третьим лицам,", слова "и участие" заменить словами "а также участие";

6) статью 16 дополнить абзацем следующего содержания:

"содержание мелиоративных защитных лесных насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и не переданных в пользование третьим лицам.";

7) в статье 18:

а) абзац четвертый дополнить словами ", содержания мелиоративных защитных лесных насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся в государственной собственности и не переданных в пользование третьим лицам";

б) дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержания:

"организация учета мелиоративных защитных лесных насаждений;";

в) абзац двенадцатый считать абзацем тринадцатым;

8) дополнить статьей 201 следующего содержания:

"Статья 201. Учет мелиоративных защитных лесных насаждений

Учет мелиоративных защитных лесных насаждений представляет собой сбор и систематизацию сведений о мелиоративных защитных лесных насаждениях, в том числе сведений о площадях, местоположении и состоянии мелиоративных защитных лесных насаждений, об их породном и возрастном составе, иных количественных и качественных характеристиках мелиоративных защитных лесных насаждений.

Учет мелиоративных защитных лесных насаждений осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере агропромышленного комплекса, включая мелиорацию, и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в области мелиорации земель, на основе сведений, которые обязаны предоставлять собственники земельных участков, на которых расположены мелиоративные защитные лесные насаждения, а также на основе землеустроительной документации, данных мониторинга мелиорированных земель и других источников информации.

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные в области мелиорации земель, предоставляют в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере агропромышленного комплекса, включая мелиорацию, сведения о мелиоративных защитных лесных насаждениях на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации.

Порядок осуществления учета мелиоративных защитных лесных насаждений, состав, форма и порядок предоставления сведений, подлежащих такому учету, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, включая мелиорацию.";

9) в статье 27:

а) наименование после слов "сооружений и" дополнить словом "мелиоративных";

б) после слов "сооружений и" дополнить словом "мелиоративных";

10) в статье 29:

а) в наименовании слова "и защитных лесных насаждений" исключить;

б) в части первой слова "и защитные лесные насаждения" исключить;

в) в части второй слова ", а также правила содержания защитных лесных насаждений" исключить;

г) в части третьей:

в абзаце первом слова "и защитных лесных насаждений" исключить;

в абзаце втором слова "и защитных лесных насаждений" исключить;

в абзаце третьем слова "и защитных лесных насаждений" исключить;

в абзаце четвертом слова "и защитных лесных насаждений" исключить;

д) в части четвертой слова ", а также правила содержания защитных лесных насаждений" исключить;

11) дополнить статьей 291 следующего содержания:

"Статья 291. Содержание мелиоративных защитных лесных насаждений и мероприятия по их сохранению

Правообладатели земельных участков, на которых расположены мелиоративные защитные лесные насаждения, обязаны содержать мелиоративные защитные лесные насаждения в надлежащем состоянии, обеспечивающем выполнение ими полезных функций мелиоративных защитных лесных насаждений, и проводить мероприятия по сохранению мелиоративных защитных лесных насаждений, в том числе по охране, защите, воспроизводству мелиоративных защитных лесных насаждений.

Мероприятия по сохранению мелиоративных защитных лесных насаждений планируются и проводятся в соответствии с настоящим Федеральным законом с учетом требований лесного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды.

Мероприятия по сохранению мелиоративных защитных лесных насаждений организуются правообладателями земельных участков, на которых расположены мелиоративные защитные лесные насаждения, а также органами государственной власти и органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 14 - 16 настоящего Федерального закона.

Сведения о проведении мероприятий по сохранению мелиоративных защитных лесных насаждений предоставляются в уполномоченные на осуществление учета мелиоративных защитных лесных насаждений органы исполнительной власти в порядке, установленном в соответствии со статьей 201 настоящего Федерального закона.

Правила содержания мелиоративных защитных лесных насаждений и особенности проведения мероприятий по их сохранению устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, включая мелиорацию.";

12) в статье 30:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 30. Требования в области охраны мелиорированных земель при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на таких землях";

б) в части первой слово "защитных" заменить словами "мелиоративных защитных";

13) статью 34 после слов "гидротехническими сооружениями," дополнить словами "содержания мелиоративных защитных лесных насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся в федеральной собственности,".

Статья 2

В абзаце девятом статьи 1 Федерального закона от 16 июля 1998 года N 101-ФЗ "О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 29, ст. 3399; 2009, N 1, ст. 17; 2016, N 15, ст. 2066) слова "создание систем" заменить словами "создание мелиоративных систем".

Статья 3

Внести в Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2005, N 30, ст. 3122; 2006, N 23, ст. 2380; N 50, ст. 5279; 2007, N 1, ст. 23; N 21, ст. 2455; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3597; 2009, N 30, ст. 3735; 2011, N 29, ст. 4284; 2013, N 27, ст. 3440, 3477; N 52, ст. 6976, 7011; 2014, N 26, ст. 3377; N 30, ст. 4235; 2015, N 1, ст. 11, 52; N 10, ст. 1418; 2016, N 1, ст. 51; N 26, ст. 3875; N 27, ст. 4267, 4287, 4294; 2017, N 27, ст. 3940; 2018, N 27, ст. 3947; N 32, ст. 5134) следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 2 статьи 13 после слов "сорными растениями," дополнить словами "сохранению мелиоративных защитных лесных насаждений,";

2) подпункт 3 пункта 4 статьи 23 после слова "дренажных" дополнить словами "и мелиоративных";

3) подпункт 3 пункта 1 статьи 40 после слова "осушительные," дополнить словом "агролесомелиоративные,";

4) в пункте 2 статьи 77 слова "лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от негативного воздействия" заменить словами "мелиоративными защитными лесными насаждениями";

5) в абзаце первом пункта 1 статьи 78 слова "создания защитных" заменить словами "создания мелиоративных защитных".

Статья 4

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин