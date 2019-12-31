Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата

Канцлер Германии Ангела Меркель в своем новогоднем обращении к нации выразила обеспокоенность в связи с изменением климата на Земле.

"Потепление реально. Мы должны сделать все возможное, чтобы найти ответ на этот вызов, стоящий перед человечеством", - цитирует политика РИА Новости. Меркель напомнила о своем возрасте (а ей уже 65 лет) и сделала акцент на том, что лично она не столкнется со всеми последствиями изменения климата. Но все равно надо предпринимать меры ради будущих поколений.

Канцлер рассказала о правительственной программе по защите климата. "Необходим контроль. Только что принятый закон обеспечивает необходимые рамки в буквальном смысле", - добавила Меркель.