Минобороны начнет использовать портативные солнечные батареи

Министерство обороны РФ намерено использовать для своих нужд альтернативные источники энергии. Как сообщается на сайте военного ведомства, инженерные войска уже получили первую партию солнечных батарей.

Отмечается, что на снабжение принят портативный индивидуальный источник электроэнергии, который представляет собой мобильное компактное солнечное зарядное устройство с фотоэлектросистемой в виде раскладной солнечной батареи.

"Первая партия поступила на центральные инженерные базы хранения и отправляется в части инженерных войск", - говорится в сообщении.

Автономные источники электроэнергии делятся на три типа мощностью 30, 50 и 100 ватт. Особенность используемых в источниках батарей заключается в том, что в их конструкции применяются фотоэлектрические преобразователи российского производства, произведенные по современной технологии с коэффициентом полезного действия свыше 20 процентов. Эти источники необходимы при отсутствии централизованного энергоснабжения.