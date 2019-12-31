Новости

Год театра в Москве завершится выступлением 25 театральных коллективов из России и Европы 11:34
Видео: поехал по встречке и тут же попался полиции 11:27
Умер главный конструктор ракетоносца Ту-160 Валентин Близнюк 11:26
Kia сертифицировала в России XCeed 11:13
МЧС предупредило о сильном снегопаде в Крыму 1 января 11:12
В 2020 году количество кибератак может вырасти в 10 раз 11:04
Минобороны начнет использовать портативные солнечные батареи 11:03
Нарколог призвал не смешивать алкогольные напитки за новогодним столом 11:03
Медведев назвал необходимым компромиссом договор с Украиной по транзиту газа 11:01
Экипаж Международной космической станции встретит Новый год 15 раз 10:59
Россияне рассказали, что будут есть и пить в новогоднюю ночь 10:58
Декабрь в Москве стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений 10:46
"Убийца" Hyundai Creta заработал максимальную оценку в краш-тесте 10:30
В Кольцово сел неисправный самолет Новосибирск-Москва 10:10
В новогоднюю ночь москвичей ожидают короткие заряды снега 10:01
В Башкирии построят восемь вертолетных площадок 10:00
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма 10:00
Ученые выяснили, как размеры частей тела человека влияют на риск заболеваний 09:56
Вспышка неизвестной пневмонии зафиксирована в Китае 09:52
В РФ в 2018 году зафиксировано наименьшее количество браков и разводов 09:48
31 декабря в Москве будет самое низкое атмосферное давление за неделю 09:46
На Урале бутлегеры добавляли в "коньяк" и "вино" антисептик для животных 09:36
Александр Бастрыкин поздравил коллег с наступающим праздником 09:30
В центре Москвы введен особый пропускной режим 09:20
СМИ: Макрон в новогоднем обращении поддержит пенсионную реформу 09:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
31.12.2019 11:03
Рубрика: Власть

Минобороны начнет использовать портативные солнечные батареи

Текст: Александр Степанов

Министерство обороны РФ намерено использовать для своих нужд альтернативные источники энергии. Как сообщается на сайте военного ведомства, инженерные войска уже получили первую партию солнечных батарей.

Отмечается, что на снабжение принят портативный индивидуальный источник электроэнергии, который представляет собой мобильное компактное солнечное зарядное устройство с фотоэлектросистемой в виде раскладной солнечной батареи.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Как в России утилизируют батарейки

"Первая партия поступила на центральные инженерные базы хранения и отправляется в части инженерных войск", - говорится в сообщении.

Автономные источники электроэнергии делятся на три типа мощностью 30, 50 и 100 ватт. Особенность используемых в источниках батарей заключается в том, что в их конструкции применяются фотоэлектрические преобразователи российского производства, произведенные по современной технологии с коэффициентом полезного действия свыше 20 процентов. Эти источники необходимы при отсутствии централизованного энергоснабжения.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Энергосбережение

Главное сегодня

Что изменится в жизни россиян в 2020 году
Медведев назвал необходимым компромиссом договор с Украиной по транзиту газа
В МИД назвали главный сдерживающий фактор в отношениях РФ и США в 2020 году
В России предложили ввести презумпцию согласия на посмертное донорство
Сборная России сегодня проведет решающий матч в группе на МЧМ по хоккею