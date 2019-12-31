Москва и Минск договорились о цене на газ

Речь идет о подписании дополнений к контрактам на поставку газа "Газпром трансгаз Беларусь", продлевающие их до 2021 года.

"Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и посол республики Беларусь в России Владимир Семашко подписали протокол о ценах на газ для Республики Беларусь на январь и февраль 2020 года", - говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году в Беларусь сохранены на уровне уходящего года.

Ранее президент России провел телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко. Владимир Путин продолжил обсуждение вопросов, касающихся поставок российской нефти. Лидеры также обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового года и Рождества.