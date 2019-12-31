Экономика
31.12.2019 22:28
Текст: Юрий Сизов

Москва и Минск договорились о цене на газ

Москва и Минск до наступления Нового года успели подписать протокол о ценах на газ для Беларуси, правда, только на январь и февраль 2020 года. Об этом говорится в сообщении "Газпрома".
Фото: iStock Фото: iStock
iStock

Речь идет о подписании дополнений к контрактам на поставку газа "Газпром трансгаз Беларусь", продлевающие их до 2021 года.

Фото: Иван Руднев/РИА Новости
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"Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и посол республики Беларусь в России Владимир Семашко подписали протокол о ценах на газ для Республики Беларусь на январь и февраль 2020 года", - говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году в Беларусь сохранены на уровне уходящего года.

Ранее президент России провел телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко. Владимир Путин продолжил обсуждение вопросов, касающихся поставок российской нефти. Лидеры также обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового года и Рождества.

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