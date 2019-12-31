Принят Государственной Думой 17 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Статья 1

Внести в пункт 1 статьи 33319 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2004, N 45, ст. 4377; 2009, N 52, ст. 6450; 2010, N 18, ст. 2145; 2014, N 26, ст. 3404; N 30, ст. 4222; 2015, N 10, ст. 1393; 2016, N 7, ст. 907; N 15, ст. 2061) изменение, дополнив его подпунктом 16 следующего содержания:

"16) при подаче административного искового заявления о присуждении компенсации за нарушение условий содержания под стражей, содержания в исправительном учреждении - 300 рублей.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин