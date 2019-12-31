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31.12.2019 08:53
Рубрика: В мире

Напавшему на прихожан синагоги в США грозит пожизненное заключение

Текст: Владимир Шилов

Прокуратура США официально предъявила обвинения в совершении преступления на почве расовой и религиозной ненависти Графтону Томасу. Афроамериканец в минувшую субботу напал с ножом на прихожан в здании синагоги в штате Нью-Йорк. Как сообщает газета The New York Times со ссылкой на поданные в суд документы, ему грозит вплоть до пожизненного заключения.

Американец собирался взорвать синагогу в Колорадо

Подозреваемому инкриминируют покушение на убийство и попытку помешать религиозной церемонии. При обыске в доме Томаса были обнаружены материалы антисемитского содержания, а также нож со следами крови.

На прошлой неделе злоумышленник проник в синагогу и набросился с ножом на раввина и других участников религиозной церемонии. Пять человек получили серьезные травмы, один из пострадавших находится в больнице в критическом состоянии. Нападавшего удалось поймать по горячим следам благодаря тому, что один из очевидцев преступления запомнил номер его машины.

Президент США Дональд Трамп назвал этот инцидент "ужасающим".

В мире США Происшествия Преступления Криминал

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