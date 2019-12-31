Нарколог призвал не смешивать алкогольные напитки за новогодним столом

При праздновании Нового года лучше не смешивать разные виды алкоголя, а также не употреблять алкогольные напитки вместе с газировкой, сообщает информагентство "Москва" со ссылкой на заведующего дневным наркологическим стационаром Московского научно-практического центра наркологии столичного депздрава Дмитрия Кубарева.

По словам медика, организму проще справиться с алкогольной нагрузкой, если человек на протяжении всего праздника не смешивает алкоголь. Напитки отличаются друг от друга качеством, содержанием сахара и градусом, и при смешении увеличивается риск возникновения психических и соматических осложнений.

Кубарев также отметил, что правильнее будет отказаться от употребления алкоголя вместе с газированными напитками, так как это может привести к развитию панкреатита или острого холецистита.