Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 505-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О недрах"

Принят Государственной Думой 12 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Внести в Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах" (в редакции Федерального закона от 3 марта 1995 года N 27-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 10, ст. 823; 1999, N 7, ст. 879; 2000, N 2, ст. 141; 2001, N 33, ст. 3429; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 17, ст. 1778; 2008, N 18, ст. 1941; N 29, ст. 3418, 3420; 2009, N 1, ст. 17; 2010, N 21, ст. 2527; 2011, N 30, ст. 4590; N 49, ст. 7042; 2012, N 53, ст. 7648; 2013, N 19, ст. 2312; N 30, ст. 4060, 4061; N 52, ст. 6961, 6973; 2014, N 30, ст. 4262; 2015, N 1, ст. 11,12; N 27, ст. 3996; 2016, N 15, ст. 2066; N 27, ст. 4212; 2017, N 31, ст. 4737, 4766; 2019, N 31, ст. 4431; N 44, ст. 6176; Российская газета, 2019, 4 декабря) следующие изменения:

1) в пункте 3 части первой статьи 23 слова "технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения" заменить словами "технического водоснабжения", слова "целей хозяйственно-бытового" заменить словами "целей питьевого водоснабжения или технического";

2) пункт 5 части первой статьи 3 изложить в следующей редакции:

"5) государственная экспертиза запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, за исключением участков недр местного значения, а также за исключением запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки;";

3) в статье 4:

а) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) участие в государственной экспертизе запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр;";

б) в пункте 141 после слов "полезных ископаемых" дополнить словами "и подземных вод", слова ", экономической и экологической" исключить, дополнить словами ", а также запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки";

4) в статье 101:

а) в абзаце четвертом пункта 3 слова "для добычи" заменить словами "для разведки и добычи", слова "или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения" заменить словами "или технического водоснабжения", слова "и их добычи" заменить словами ", используемых для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения, или для геологического изучения участков недр в целях поисков и оценки подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения, их разведки и добычи на участках недр, не отнесенных к участкам недр местного значения, осуществляемых по совмещенной лицензии";

б) в пункте 6:

в абзаце седьмом слова "для добычи" заменить словами "для разведки и добычи", слова "и их добычи" заменить словами ", их разведки и добычи";

в абзаце девятом слово "хозяйственно-бытового" заменить словами "питьевого водоснабжения или технического";

5) в части восьмой статьи 16 слова "для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения, на участках недр, не отнесенных к участкам недр местного значения, или для осуществления геологического изучения участков недр, не отнесенных к участкам недр местного значения, в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи" заменить словами "для разведки и добычи подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения, на участках недр, не отнесенных к участкам недр местного значения, для геологического изучения участков недр, не отнесенных к участкам недр местного значения, в целях поисков и оценки подземных вод или для геологического изучения участков недр в целях поисков и оценки подземных вод, их разведки и добычи на участках недр, не отнесенных к участкам недр местного значения, осуществляемых по совмещенной лицензии";

6) в части первой статьи 18 слова "подземных вод, для добычи" заменить словами "подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения, для разведки и добычи", слово "хозяйственно-бытового" заменить словами "питьевого водоснабжения или технического";

7) в статье 192:

а) в части первой слово "хозяйственно-бытового" заменить словами "питьевого водоснабжения или технического";

б) в части второй слово "хозяйственно-бытового" заменить словами "питьевого водоснабжения или технического";

в) в части третьей слово "хозяйственно-бытового" заменить словами "питьевого водоснабжения или технического", слова "проведения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр" заменить словами "проведения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр";

8) в части первой статьи 23:

а) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, государственный учет работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на пользование недрами;";

б) в пункте 11 слова "или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения" заменить словами "или технического водоснабжения";

9) в части первой статьи 232 слова "или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения" заменить словами "или технического водоснабжения";

10) в части четвертой статьи 271 слова "участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей" заменить словами "государственного реестра участков недр, предоставленных в пользование";

11) в статье 28:

а) часть первую изложить в следующей редакции:

"Государственный учет работ по геологическому изучению недр осуществляется посредством ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр. Государственный учет участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на пользование недрами осуществляется посредством ведения государственного реестра участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на пользование недрами.";

б) в части второй слова "государственного реестра" заменить словами "государственных реестров, указанных в части первой настоящей статьи,";

12) статью 29 изложить в следующей редакции:

"Статья 29. Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр

Запасы полезных ископаемых и подземных вод, геологическая информация о предоставляемых в пользование участках недр подлежат государственной экспертизе, за исключением запасов подземных вод на участках недр, предоставляемых для добычи подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 100 кубических метров в сутки.

Добыча полезных ископаемых и подземных вод разрешается только после проведения государственной экспертизы их запасов, за исключением добычи подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 100 кубических метров в сутки.

Результаты проведения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод оформляются заключением государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, которое является основанием для их постановки на государственный баланс в порядке, предусмотренном статьей 31 настоящего Закона.

Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых и подземных вод может проводиться в течение всего срока геологического изучения недр, предусмотренного абзацем вторым части первой статьи 10 настоящего Закона, при условии представления на государственную экспертизу документов и материалов, позволяющих дать объективную оценку количества и качества запасов полезных ископаемых и подземных вод, их промышленного значения, горно-технических, гидрогеологических, экологических и других условий их добычи.

Государственной экспертизе подлежит также геологическая информация об участках недр, пригодных для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. Предоставление таких участков недр в пользование для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, разрешается только после проведения государственной экспертизы геологической информации, результаты которой оформляются заключением государственной экспертизы геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр.

Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации об участках недр, предоставленных в пользование, проводится по заявлению пользователей недр. Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации об участках недр, за исключением участков недр, предоставленных в пользование, проводится по заявлению государственных учреждений, находящихся в ведении федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа.

Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр проводится за счет средств заявителей.

Проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр осуществляется федеральным органом управления государственным фондом недр и (в части участков недр местного значения, а также запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки) органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр поступает в доход федерального бюджета, за исключением поступающей в доходы бюджетов субъектов Российской Федерации платы за проведение органами государственной власти субъектов Российской Федерации указанной экспертизы в части участков недр местного значения, а также запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки.

Размер платы за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр и порядок ее взимания определяются Правительством Российской Федерации.".

Президент Российской Федерации В. Путин