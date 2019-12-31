Нетаньяху поздравил по-русски репатриантов из бывшего СССР с Новым годом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил русскоязычных израильтян с наступающим Новым годом в специальном видеообращении, опубликованном в микроблоге его канцелярии в Twitter.

"С Новым годом!" - сказал Нетаньяху по-русски. "Хочу поздравить вас, моих братьев и сестер, репатриантов из бывшего СССР, - продолжил он уже на иврите. - Мы отмечаем этот праздник вместе с вами, потому что вы изменили лицо нашей страны. В каждой области вы играете ведущую роль и развиваете нашу страну, превращая ее в мировую державу, и ваш вклад огромен".

"Мы поддерживаем связи со странами бывшего СССР. Также я регулярно и тесно общаюсь с российским президентом Владимиром Путиным по ключевым для безопасности Израиля вопросам, - заявил глава израильского кабмина. - Наши отношения со всеми странами бывшего СССР постоянно укрепляются".

В Израиле Новый год 1 января празднуют в основном выходцы из бывшего СССР и их потомки. Официально по еврейскому календарю этот праздник выпадает на осень.