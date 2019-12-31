Принят Государственной Думой 17 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Статья 1

Внести в статью 741 части первой Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 2013, N 30, ст. 4081; 2015, N 1, ст. 15; 2016, N 15, ст. 2063; N 18, ст. 2506; N 27, ст. 4176; 2018, N 1, ст. 50; 2019, N 39, ст. 5375) следующие изменения:

1) в пункте 3:

а) абзац первый дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящей статьей";

б) подпункт 4 после слова "участием" дополнить словами "Центрального банка Российской Федерации или";

2) пункт 4 дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящей статьей";

3) дополнить пунктом 42 следующего содержания:

"42. В течение срока реализации утвержденного Советом директоров Центрального банка Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" плана участия Центрального банка Российской Федерации в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка (далее в настоящей статье - план по предупреждению банкротства банка), включенного в перечень на дату утверждения плана по предупреждению банкротства банка, и при условии принятия Советом директоров Центрального банка Российской Федерации решения о гарантировании непрерывности деятельности этого банка банковскими гарантиями этого банка может обеспечиваться исполнение обязанности налогоплательщика по уплате налога вне зависимости от соответствия (несоответствия) банка установленным подпунктами 2 и 3 пункта 3 настоящей статьи требованиям. Сведения о факте и дате утверждения плана по предупреждению банкротства банка, включенного в перечень, и сведения о факте и дате принятия Советом директоров Центрального банка Российской Федерации решения о гарантировании непрерывности деятельности этого банка в течение срока реализации плана по предупреждению банкротства банка направляются Центральным банком Российской Федерации в Министерство финансов Российской Федерации не позднее чем в течение пяти дней со дня принятия Советом директоров Центрального банка Российской Федерации решения о гарантировании непрерывности деятельности этого банка.

В течение срока реализации плана по предупреждению банкротства банка, включенного в перечень на дату утверждения Советом директоров Центрального банка Российской Федерации плана по предупреждению банкротства банка, этот банк не исключается из перечня при условии принятия Советом директоров Центрального банка Российской Федерации решения о гарантировании непрерывности деятельности этого банка.

В случае, если банк, включенный в перечень на дату утверждения в отношении этого банка плана по предупреждению банкротства банка, исключен из перечня до дня принятия Советом директоров Центрального банка Российской Федерации решения о гарантировании непрерывности деятельности этого банка в течение срока реализации плана по предупреждению банкротства банка, этот банк включается Министерством финансов Российской Федерации в перечень не позднее чем в течение пяти дней со дня получения от Центрального банка Российской Федерации сведений, указанных в абзаце первом настоящего пункта.";

4) пункт 81 дополнить абзацем следующего содержания:

"Максимальная сумма одной банковской гарантии и максимальная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных включенным в перечень банком, в отношении которого Советом директоров Центрального банка Российской Федерации утвержден план по предупреждению банкротства банка и принято решение о гарантировании непрерывности его деятельности в течение срока реализации плана по предупреждению банкротства банка, для принятия указанных гарантий налоговыми органами в течение срока реализации плана по предупреждению банкротства банка устанавливаются в соответствии с абзацем первым настоящего пункта на последнюю квартальную отчетную дату, предшествующую дате утверждения Советом директоров Центрального банка Российской Федерации плана по предупреждению банкротства этого банка.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Действие положений пункта 3, пункта 42 и абзаца второго пункта 81 статьи 741 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется также на банки, в отношении которых до дня вступления в силу настоящего Федерального закона Советом директоров Центрального банка Российской Федерации были утверждены планы участия Центрального банка Российской Федерации в осуществлении мер по предупреждению банкротства банков и приняты решения о гарантировании непрерывности деятельности таких банков в течение срока реализации указанных планов.

3. В случае, если банк, в отношении которого Советом директоров Центрального банка Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" утвержден план участия Центрального банка Российской Федерации в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, был исключен из перечня банков, предусмотренного пунктом 3 статьи 741 Налогового кодекса Российской Федерации, до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, такой банк включается Министерством финансов Российской Федерации в указанный перечень банков при условии принятия Советом директоров Центрального банка Российской Федерации в отношении такого банка решения о гарантировании непрерывности деятельности в течение срока реализации этого плана не позднее чем в течение пяти дней со дня получения уведомления от Центрального банка Российской Федерации. При этом максимальная сумма одной банковской гарантии и максимальная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных таким банком для принятия этих гарантий налоговыми органами в течение срока реализации плана участия Центрального банка Российской Федерации в осуществлении мер по предупреждению банкротства такого банка, определяются равными соответственно максимальной сумме одной банковской гарантии и максимальной сумме всех одновременно действующих банковских гарантий, установленным такому банку на дату, предшествующую дате утверждения этого плана или дате исключения такого банка из перечня банков, предусмотренного пунктом 3 статьи 741 Налогового кодекса Российской Федерации, в зависимости от того, на какую дату были установлены наибольшие максимальная сумма одной банковской гарантии и максимальная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий.

4. Уведомление, указанное в части 3 настоящей статьи, должно содержать информацию о факте и дате утверждения Советом директоров Центрального банка Российской Федерации в отношении банка в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" плана участия Центрального банка Российской Федерации в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка и информацию о факте и дате принятия Советом директоров Центрального банка Российской Федерации решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка в течение срока реализации указанного плана. Такое уведомление направляется Центральным банком Российской Федерации в Министерство финансов Российской Федерации не позднее чем в течение пяти дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин