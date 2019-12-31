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31 декабря 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 296(8054)

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 460-ФЗ "О внесении изменения в статью 422 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"

Дата подписания 27 декабря 2019 г.
Опубликован 31 декабря 2019 г.
Вступает в силу 1 января 2020 г.

Документ является поправкой к

Налоговый кодекс РФ. Часть вторая

Принят Государственной Думой 12 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Статья 1

Внести в подпункт 14 пункта 1 статьи 422 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2016, N 27, ст. 4176; N 49, ст. 6844; 2017, N 49, ст. 7307; 2018, N 32, ст. 5093; 2019, N 22, ст. 2664; N 25, ст. 3167) изменение, дополнив его после слов "органов уголовно-исполнительной системы," словами "органов принудительного исполнения Российской Федерации,".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин