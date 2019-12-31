Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 519-ФЗ "О внесении изменения в статью 22 Федерального закона "Об обороне"

Принят Государственной Думой 12 декабря 2019 года
Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года
Внести в пункт 6 статьи 22 Федерального закона от 31 мая 1996 года N 61-ФЗ "Об обороне" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 23, ст. 2750; 2013, N 14, ст. 1663; 2017, N 31, ст. 4744) изменение, заменив слова "главы муниципальных образований" словами "должностные лица местного самоуправления, возглавляющие местную администрацию (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования)".
Президент Российской Федерации В. Путин