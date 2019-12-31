Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 515-ФЗ "О внесении изменений в статьи 67 и 98 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" в части формирования и ведения информационных систем доступности дошкольного образования"

Принят Государственной Думой 18 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; 2019, N 49, ст. 6970) следующие изменения:

1) статью 67 дополнить частью 41следующего содержания:

"41. Прием на обучение по образовательным программам дошкольного образования в государственные или муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, осуществляется по направлению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования, или органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, посредством использования региональных информационных систем, указанных в части 14 статьи 98 настоящего Федерального закона.";

2) статью 98 дополнить частями 13 - 28 следующего содержания:

"13. В целях сбора сведений о доступности дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми создается федеральная информационная система доступности дошкольного образования.

14. В целях организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми, обеспечения предоставления информации родителям (законным представителям) детей о последовательности предоставления мест в государственных или муниципальных образовательных организациях и об основаниях изменений последовательности предоставления мест создаются региональные информационные системы доступности дошкольного образования. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в указанных целях могут использовать иные введенные в эксплуатацию региональные информационные системы, включающие в себя информацию о доступности дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми.

15. Порядок формирования и ведения федеральной информационной системы доступности дошкольного образования и методические рекомендации к порядку формирования и ведения региональных информационных систем, указанных в части 14 настоящей статьи, в том числе к порядку предоставления родителям (законным представителям) детей сведений из них, утверждаются Правительством Российской Федерации.

16. Порядок формирования и ведения региональных информационных систем, в том числе предоставление родителям (законным представителям) детей сведений из информационных систем, указанных в части 14 настоящей статьи, устанавливается субъектом Российской Федерации с учетом методических рекомендаций, указанных в части 15 настоящей статьи.

17. Уполномоченным органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органом местного самоуправления, а также по решению указанных органов подведомственной им организацией родителю (законному представителю) ребенка предоставляется на бумажном носителе и (или) в электронной форме через единый портал государственных и муниципальных услуг и (или) региональные порталы государственных и муниципальных услуг следующая информация:

1) о заявлении (индивидуальный номер и дата подачи заявления);

2) о статусах обработки заявления, об основаниях их изменения и комментарии к ним;

3) о последовательности предоставления места в государственной или муниципальной образовательной организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования;

4) о документе о предоставлении места в государственной или муниципальной образовательной организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования;

5) о документе о зачислении ребенка в государственную или муниципальную образовательную организацию, реализующую образовательные программы дошкольного образования.

18. Порядок взаимодействия региональных информационных систем, указанных в части 14 настоящей статьи, с федеральной информационной системой доступности дошкольного образования, содержащий в том числе технические требования и форматы передачи информации, утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования.

19. В целях организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми региональные информационные системы, указанные в части 14 настоящей статьи, содержат информацию:

1) о детях, нуждающихся в получении мест в государственных или муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми, и об их родителях (законных представителях) в объеме обрабатываемых персональных данных, указанном в части 20 настоящей статьи;

2) об организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми;

3) о результатах рассмотрения заявлений о предоставлении детям мест в государственных или муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми, о последовательности предоставления таких мест, об основаниях изменения указанной последовательности для каждого ребенка, о результатах направления и приема детей на обучение в указанные организации;

4) об осваивающих образовательные программы дошкольного образования и (или) получающих присмотр и уход;

5) об органах местного самоуправления муниципальных районов и городских округов субъектов Российской Федерации, органах государственной власти городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, осуществляющих управление в сфере образования, в части осуществления полномочий по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

20. В региональных информационных системах, указанных в части 14 настоящей статьи, осуществляется обработка следующих персональных данных:

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка и его родителей (законных представителей);

2) дата рождения ребенка;

3) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;

4) адрес места жительства ребенка;

5) сведения о наличии потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии);

6) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка;

7) реквизиты документов, подтверждающих установление опеки или попечительства (при наличии);

8) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных представителей) ребенка.

21. При ведении персонифицированного учета в региональных информационных системах, указанных в части 14 настоящей статьи, обеспечиваются конфиденциальность и безопасность персональных данных с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации в области персональных данных.

22. Лица, указанные в части 28 настоящей статьи и виновные в нарушении требований в области обработки и защиты персональных данных, несут административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

23. Федеральная информационная система доступности дошкольного образования формируется посредством автоматизированной передачи из региональных информационных систем, указанных в части 14 настоящей статьи, следующих видов информации:

1) о численности детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования и (или) получающих присмотр и уход;

2) о численности детей, нуждающихся в получении мест в государственных или муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми;

3) об организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми;

4) об органах местного самоуправления муниципальных районов и городских округов субъектов Российской Федерации, органах исполнительной власти городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, осуществляющих управление в сфере образования, в части осуществления полномочий по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

24. Заказчиком федеральной информационной системы доступности дошкольного образования является федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. Заказчиками региональных информационных систем, указанных в части 14 настоящей статьи, являются уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

25. Оператором федеральной информационной системы доступности дошкольного образования является федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, или по решению указанного органа подведомственное ему федеральное государственное учреждение. Операторами региональных информационных систем, указанных в части 14 настоящей статьи, являются уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации или по решению указанных органов подведомственные им организации.

26. Поставщиками информации для размещения в региональных информационных системах, указанных в части 14 настоящей статьи, являются:

1) органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющие управление в сфере образования в соответствии с полномочиями, определенными статьей 9 настоящего Федерального закона;

2) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования;

3) организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющие присмотр и уход за детьми.

27. Пользователями федеральной информационной системы доступности дошкольного образования являются уполномоченные должностные лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также должностные лица организации, подведомственной указанному федеральному органу исполнительной власти и уполномоченной им на ведение указанной информационной системы.

28. Пользователями региональных информационных систем, указанных в части 14 настоящей статьи, являются уполномоченные должностные лица поставщиков информации, указанных в части 26 настоящей статьи, а также должностные лица организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и (или) органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющим управление в сфере образования, уполномоченные на ведение указанных информационных систем в рамках предоставленной компетенции.".

Президент Российской Федерации В. Путин