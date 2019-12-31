Патриарх Кирилл совершил новогодний молебен в храме Христа Спасителя

Это стало традицией - 31 декабря в главном храме страны молится о "новолетие", то есть о Новом годе. Патриарх молился на вечернем богослужении о мире, благочестии и укреплении веры народа.

Вознося благодарение Господу за год минувший, испросим у него благословения на год предстоящий, - сказал патриарх, обращаясь к верующим перед началом молебна. - Чтобы дал он нам сил душевных и телесных, укрепил здравие, исцелил от болезней, чтобы благословил отечество наше, народ наш, чтобы исторический путь России в этот предстоящий отрезок длиной в год был мирным, спокойным, благополучным. <…> Будем просить Господа об укреплении веры нашего народа, благочестия, о мире, чтобы никакие силы враждебные не имели возможности мешать течению нашей жизни.

Патриарх также призвал верующих молиться за Русскую православную церковь. "О церкви нашей помолимся, которая справляется ныне с очень непростыми обстоятельствами, - отметил он в храме Христа Спасителя. - Но верим, что по молитвам святых угодников, по молитвам всех нас, Господь поможет Русской церкви преодолеть те трудности, которые были порождены не нашими делами, а обстоятельствами, которые были привнесены извне в нашу жизнь.

Он посоветовал верующим православным вспомнить в молитве своих родных и близких, не забыть об учителях и наставниках и "о всех тех, кто нас окружает на этом жизненном пути".

Патриарх пожелал всем, чтобы наступающий год стал годом Божией благости и его благословения, простирающегося и над отечеством нашим, и над народом, и над из нас.

Телетрансляцию молебна вел православный телеканал "Союз".

Новогодние молебны проходят в эти предпраздничные дни во всех храмах Русской православной церкви. Молебное пение на новолетие, - особая служба, в которой верующие благодарят Бога за милости в уходящем году и испрашивают благословения на грядущий. Для всего своего окружения, большого и малого, начиная от семьи и кончая отечеством.

Новогодние молебны сложатся в разное время, где-то днем, сразу после литургии, где-то вечером, за несколько часов до полуночи, а где-то в полночь.

Для православных верующих Русской церкви Новый год - время подготовки к Рождеству Христову.