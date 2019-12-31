Патриарх Кирилл совершил новогодний молебен в храме Христа Спасителя

Новости

Протестующие не смогли проникнуть в американское посольство в Багдаде 20:30
Кирилл Альшевский возглавил белорусский футбольный клуб БАТЭ 20:25
Посол РФ в БиГ: 2020-й год пройдет под знаком 75-летия Победы 20:10
Глава Мордовии исполнил новогодние мечты детей 19:57
Сотрудник полиции погиб под обстрелом поста ДПС в Ингушетии 19:15
Трамп обвинил Иран в нападении на посольство США в Ираке 19:09
Лукашенко поручил срочно завершить энергетические переговоры с Россией 18:59
Медведев и Лукашенко обсудили вопросы поставок углеводородов 18:43
В Петербурге начата проверка по факту невыплаты зарплаты ретейлером 18:30
Трамп назвал отличной координацию антитеррористических служб США и РФ 18:15
Самые запоминающиеся видео уходящего 2019 года 18:00
Генпрокуратура опубликовала сводный план проверок бизнеса на 2020 года 17:49
Появилась информация о планах на новые фильмы про Гарри Поттера 17:30
В Сочи из-за пожара эвакуировали девять человек 17:09
Петербуржцам пообещали снег в новогоднюю ночь 17:02
Россия - Германия - онлайн-трансляция матча молодежного ЧМ по хоккею 16:46
Британские СМИ: Россия могла стать ассоциированным членом НАТО в 1995 году 16:39
Премьер Болгарии назвал заговором проблемы с водоснабжением 16:34
В Сочи на Новый год выступят известные певцы и диджеи 16:31
В Сочи объявили штормовое предупреждение 16:09
Видео: "обочечник" на Land Rover врезался в столб 16:03
Испытания САУ "Коалиция-СВ" показали на видео 16:02
Volkswagen Arteon прошел сертификацию в России 16:01
В лондонской галерее совершено нападение на картину Пикассо 15:58
В петербургской синагоге устроили вечер джаз-review 15:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
31.12.2019 20:30
Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл совершил новогодний молебен в храме Христа Спасителя

Текст: Анна Спицына
Это стало традицией - 31 декабря в главном храме страны молится о "новолетие", то есть о Новом годе. Патриарх молился на вечернем богослужении о мире, благочестии и укреплении веры народа.

Вознося благодарение Господу за год минувший, испросим у него благословения на год предстоящий, - сказал патриарх, обращаясь к верующим перед началом молебна. - Чтобы дал он нам сил душевных и телесных, укрепил здравие, исцелил от болезней, чтобы благословил отечество наше, народ наш, чтобы исторический путь России в этот предстоящий отрезок длиной в год был мирным, спокойным, благополучным. <…> Будем просить Господа об укреплении веры нашего народа, благочестия, о мире, чтобы никакие силы враждебные не имели возможности мешать течению нашей жизни.

Патриарх также призвал верующих молиться за Русскую православную церковь. "О церкви нашей помолимся, которая справляется ныне с очень непростыми обстоятельствами, - отметил он в храме Христа Спасителя. - Но верим, что по молитвам святых угодников, по молитвам всех нас, Господь поможет Русской церкви преодолеть те трудности, которые были порождены не нашими делами, а обстоятельствами, которые были привнесены извне в нашу жизнь.

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
Путин в новогоднем обращении призвал к единству и взаимопониманию

Он посоветовал верующим православным вспомнить в молитве своих родных и близких, не забыть об учителях и наставниках и "о всех тех, кто нас окружает на этом жизненном пути".

Патриарх пожелал всем, чтобы наступающий год стал годом Божией благости и его благословения, простирающегося и над отечеством нашим, и над народом, и над из нас.

Телетрансляцию молебна вел православный телеканал "Союз".

Новогодние молебны проходят в эти предпраздничные дни во всех храмах Русской православной церкви. Молебное пение на новолетие, - особая служба, в которой верующие благодарят Бога за милости в уходящем году и испрашивают благословения на грядущий. Для всего своего окружения, большого и малого, начиная от семьи и кончая отечеством.

Новогодние молебны сложатся в разное время, где-то днем, сразу после литургии, где-то вечером, за несколько часов до полуночи, а где-то в полночь.

Для православных верующих Русской церкви Новый год - время подготовки к Рождеству Христову.

Общество Религия Патриарх Кирилл РГ-Видео

Главное сегодня

Что изменится в жизни россиян в 2020 году
Путин и Зеленский поздравили друг друга с наступающим Новым годом
Рогозин рассказал о главных конкурентах России в космосе
В Кремле назвали главное достижение и главную неудачу года
Медведев: Газовый контракт с Украиной - это компромисс