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31.12.2019 11:32
Рубрика: Власть

Пенсионеры могут бесплатно судиться с пенсионными органами

Текст: Владислав Куликов
Верховный суд России в свежем обзоре судебной практики разъяснил, что пенсионеры освобождаются от госпошлины на всех стадиях судебного спора с пенсионными органами.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Это значит, что пошлина не платится не только при подаче иска, но и при обжаловании решения в вышестоящих инстанциях.

Фото: iStock
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Поводом для разъяснений стало дело жительницы Подмосковья Валентины Ивановны И., подавшей в суд на Пенсионный фонд за то, что в страховой стаж ей не включили время работы на Украине с 2002 по 2014 год. Суд первой инстанции поддержал ее, но Пенсионный фонд подал апелляцию и в конечном счете выиграл дело. После этого чиновники решили взыскать с женщины три тысячи рублей: пошлину, которую Пенсионный фонд заплатил при подаче апелляционной жалобы. Однако, как пояснил суд, такое требование было неправомерным.

"На гражданина-пенсионера, обратившегося в суд с иском к пенсионному органу, в том числе с требованием о включении в страховой стаж периода работы, перерасчете размера страховой пенсии по старости, не может быть возложена обязанность по оплате судебных расходов пенсионного органа, в пользу которого состоялось решение суда, включая оплату им государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы", пояснил Верховный суд.

Это значит, что жаловаться по поводу пенсий пенсионеры могут бесплатно. Даже если они проиграют процесс, никаких расходов Пенсионному фонду они возмещать не должны.

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