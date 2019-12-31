Песков заявил о продолжении диалога Москва-Минск по газу

Пока договоренностей по газу с Беларусью достичь не удалось, заявили в Кремле, но диалог продолжается.

"Там сейчас не следует преувеличивать риски, хотя, действительно, пока не удалось достигнуть договоренностей", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вчера состоялась весьма длительная, обстоятельная беседа президентов России и Беларуси, обсуждались и вопросы интеграции, и в том числе газовые и нефтяные дела", - напомнил он.

"Пока договоренностей достигнуть не удалось", - констатировал Песков. "Вчера президенты дали указания компаниям говорить дальше по ценам пока не увенчается успехом", - добавил он.

"Апокалиптические сценарии пока предлагаем не обсуждать, диалог будет продолжен", - заключил представитель Кремля.