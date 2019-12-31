Пять фактов о Матиссе к 150-летию художника

31 декабря исполняется 150 лет Анри Матиссу, французскому художнику и скульптору. Он вдохновлялся Гогеном и Ван Гогом, дружил с Пикассо, прислушивался к советам Гертруды Стайн. Самые известные его работы: "Танец", "Семейный портрет", "Женщина в шляпе", "Зеленая полоса", "Красная комната". С одной стороны, Матисс - художник праздничный, который не боится быть изысканно красивым. С другой - он мечтает об искусстве равновесия и спокойствия. В честь юбилея вспоминаем пять интересных фактов о мастере.

1.Отец художника был успешным торговцем зерна и имел свою лавку. Он рассчитывал, что Анри продолжит семейное дело, но мальчик пошел своей дорогой. Сначала его привлекает юриспруденция. Закончив учебу в Школе юридических наук, он работает клерком у присяжного поверенного. Но вдруг с юношей случается приступ аппендицита, из-за чего он вынужден находиться в больнице целых два месяца. Чтобы Анри не скучал, мать приносит ему принадлежности для рисования. Так Матисс впервые начинает рисовать, копируя цветные открытки. Занятие настолько увлекает мальчика, что он решает стать художником и начинает готовиться к экзаменам в Школу изящных искусств.

2.Матисс пробовал работать в разных техниках, он даже изобрел собственное направление - фовизм. Принято считать, что отправной точкой фовизма стала картина "Роскошь, покой и наслаждение", написанная в 1904-1905 годах. Эта работа выполнена в технике дивизионизма, или пуантилизма (манера письма, когда картина складывается из раздельных мазков правильной формы). Однако на этом поиски не заканчиваются. В 1932 году Матисс впервые применяет для создания картин цветную бумагу, из которой вырезает нужные формы. Это происходит при создании панно Танец II. А уже на склоне лет Матисс, опираясь на предыдущий опыт работы с бумагой, создает собственную технику: из бумажных обрезков мастер составляет картины. Матисс придумал это для экономии собственных сил.

3.Русский купец Сергей Иванович Щукин был одним из первых, кто оценил талант французского мастера. Коллекционер пригласил Анри Матисса в Россию. Так художник посетил Москву и Петербург. Матисс отзывался о России с восхищением, особенно его вдохновила трогательная простота икон. В 1909 году Щукин заказал для своего особняка два полотна. Сейчас "Музыка" и "Танец" хранятся в Эрмитаже. Матисс закончил эти произведения в 1910 году, выставив работы на Осеннем салоне. Сюда приехал и Щукин. Ни один критик кроме Гийома Аполлинера не признал произведения Матисса успехом. Щукин уехал домой, отказавшись забирать полотна. Однако через двое суток послал Матиссу телеграмму с признанием своей слабости и просьбой прислать произведения.

4.А еще Анри Матисс делал эскизы декораций и костюмов. В 1920 году Сергей Дягилев, русский театральный и художественный деятель, обратился к Матиссу с просьбой создать эскизы костюмов и декораций для балета "Песнь соловья". Музыка была написана Игорем Стравинским, поставил балет Леонид Мясин. Первый показ состоялся 2 февраля 1920 года в Гранд-опера в Париже. Через 17 лет к Матиссу снова обращаются с просьбой сделать эскизы декораций и костюмов. На этот раз для балета "Красное и черное" на музыку Дмитрия Шостаковича в хореографии Леонида Мясина.

5.Матисс делал также книжные иллюстрации. Он написал сцены из Одиссеи для известного романа Джеймса Джойса "Улисс". А первой книгой, выпущенной с иллюстрациями художника, стал сборник поэзии Стефана Малларме.

Кстати

Юбилей художника Государственный Эрмитаж отмечает выставкой книги "Джаз" - самой знаменитой и необычной книги мастера. Это единственное произведение, которое Матисс не только оформил, но и написал.

- Работа над книгой началась в 1943-1944 годах, когда художник сделал серию декупажей, сюжеты которых навеяны "воспоминаниями о цирке, о народных сказках или путешествиях". В 1946 году Матисс написал небольшой текст, своеобразный аккомпанемент к изображениям, и переписал его тушью, очень крупным почерком, - рассказывают в музее.

"Джаз" был выпущен осенью 1947 года тиражом всего 270 экземпляров. В книгу вошло 20 цветных композиций и около 70 страниц с текстом.