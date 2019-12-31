Пять новогодних телепремьер, которые нельзя пропустить

1 Фильм "Алла Пугачева "Тот самый концерт" - Первый канал, 1 января в 20:00.

Это - киноверсия юбилейного концерта, который Примадонна давала в апреле 2019 года в Государственном Кремлевском дворце в честь своего 70-летия. Режиссером вечера стал лауреат премии "Золотая маска" Филипп Григорьян, танцевальные номера ставил Егор Дружинин, а режиссурой киноверсии концерта занималась Татьяна Гулина. "Сейчас я чувствую волнение, 10 лет я не выступала с сольными концертами и всю жизнь я пою не для избранных, а для своего народа, поэтому счастлива, что пришла такая идея - единственный прошедший в Москве концерт выпустить как киноверсию в кинотеатрах. Увидеть его хотели бы многие, и я очень рада, что это смогут сделать люди, начиная с Дальнего Востока и дальше по всей России.

Киноконцерт, это конечно что-то особенное - зритель видит меня крупно, ничего не ускользает от него. Это будет действительно юбилей и общение душ. Я всегда заканчиваю концерт одной фразой: "Если хоть что-нибудь останется в вашем сердце, большей награды для себя я и не желаю. …Для этого концерта я выбрала те песни, которые полностью соответствовали моим мыслям, моему отношению к жизни, к людям, это моя Исповедь. Теперь, уже не от лица какой-то героини, а просто Исповедь Аллы Пугачевой", - говорит певица.

2 Премьера документального фильма Сергея Урсуляка "Одесский пароход" - "Россия 1", 1 января 18.30

В основе сюжета новой комедии - знаменитые миниатюры "Одесский пароход", "Два яблока", "Собрание на ликеро-водочном заводе" и другие произведения одного из самых прославленных писателей-юмористов страны Михаила Жванецкого. "Действие фильма происходит в 70-х годах прошлого века, когда мы жили плохо… но хорошо". Произведения Михаила Жванецкого, несмотря на их популярность, экранизируются впервые. Писатель и сам появится в кадре в образе Автора, а его тексты оживут в исполнении артистов самых разных поколений.

В ролях: Светлана Крючкова, Ирина Муравьева, Чулпан Хаматова, Нина Усатова, Сергей Гармаш, Сергей Маковецкий, Сергей Пускепалис, Владимир Машков, Марина Александрова, Ирина Пегова, Федор Добронравов, Роман Мадянов, Михаил Пореченков, Тимофей Трибунцев, Александр Яценко, Александр Робак, Павел Деревянко, Авангард Леонтьев, Евгений Ткачук и многие другие. В роли Михаила Жванецкого - Михаил Жванецкий. "Это тринадцать миниатюр, действие которых происходит в Одессе и даже вне Одессы. Но, тем не менее, это - Жванецкий и это - особый мир. Трудными были в первую очередь массовые сцены, когда много артистов и много звезд. Такой звездопад. Это всегда волнующий момент, потому что много звезд это всегда взрывоопасно. А в остальных сценах фильма - нет. Я всегда с восторгом, с преклонением относился к комедиографам отечественным - Гайдаю, Рязанову, Данелии. Сейчас, сам столкнувшись с этим, понимаю: работа адова. Пытаться сделать смешную историю гораздо труднее, чем все, что я делал до этого", - говорит Сергей Урсуляк.

Кстати, авторы нового документального фильма "В поисках Жванецкого", который зрители канала "ТВ Центр" смогут увидеть 2 января, в 23.45, будут искать своего героя не в пространстве, а во времени: в Одессе 1960-х, Ленинграде 1970-х, Москве 1980-х…

3 Премьера документального фильма "Сергей Есенин. Опасная игра" - "ТВ Центр", 4 января, 23.25.

Сергей Есенин был удивительно многолик. Одни запомнили его хулиганом и скандалистом. Другие - щеголем и бабником. Третьи - простым деревенским пареньком. Есенин всю жизнь играл разные роли, надевая ту или иную маску. В начале прошлого века, когда индустрии шоу-бизнеса еще не было, 20-летний Сергей Есенин лучше других знал, как стать популярным поэтом. Он создал себе грамотный имидж: вышитая крестиком русская рубашка, плисовые шаровары, валенки, тетрадка стихов, завернутая в платок, и балалайка. Этот образ деревенского простачка Есенин придумал в Москве, когда работал конторщиком в лавке купца Крылова, а потом помощником корректора в типографии Сытина.

Свои первые стихи он подписывал псевдонимом Аристон. Но московская публика в упор не хотела видеть какого-то там Аристона, у нее были свои кумиры - эстет Блок, бунтарь Маяковский, воин духа Гумилев. Есенину нужно было найти свободную нишу. Вот тогда Аристон и стал крестьянином. Поэту практически ничего не надо было изображать: он родился и окончил школу в рязанском селе Константиново. Оказавшись в Петрограде, он не только точно и грамотно нашел себе роль, но и отлично ее исполнял, нередко уходя от биографии, придумывая новые и новые легенды о себе… Какой образ он выбрал для выступления перед великой княгиней Елизаветой Федоровной? Как к поэту относились его коллеги? И почему возникло соперничество между Есениным и Маяковским? Узнаете из фильма.

Какую роль в жизни поэта сыграла американская танцовщица Айседора Дункан? Каким женщинам он посвящал стихи? Какое неожиданное препятствие встало на пути Есенина к мировой славе? Из-за чего он впал в депрессию и какой образ стал для него последним? Кто пытался ему помочь? Есть разные версии событий, оборвавших жизнь поэта в 1925 году. Одни уверены: в ту ночь в гостинице "Англетер" Есенин сам затянул на шее петлю. Другие утверждают: поэта убили чекисты и инсценировали самоубийство… Где же правда? И почему, смотря на посмертную маску Есенина, так трудно разглядеть его привычные черты лица? Ответы на эти и многие другие вопросы о жизни великого поэта в фильме дадут внучатый племянник Сергея Есенина Сергей Ильин, заместитель заведующего отделом экскурсионного обслуживания музея-заповедника С.А. Есенина Наталья Князева, филолог, биограф поэта Олег Лекманов, историк литературы Сергей Куняев, поэт, литературный критик Станислав Куняев, актеры Александр Михайлов и Сергей Никоненко, коллекционер Сергей Денисов, экскурсовод Татьяна Чечеткина.

4 "Новогодний квартирник НТВ у Маргулиса" - НТВ, 31 декабря - 1 января. 23:00, 00:00

На "Новогоднем квартирнике" соберутся главные рокеры страны и друзья Евгения Маргулиса: Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, Леонид Агутин, Андрей Макаревич, Александр Розенбаум, Валерия, Тамара Гвердцители, Николай Расторгуев, Валерий Сюткин, Сергей Галанин, Лариса Долина, Александр Маршал, Noize MC. Некоторые придут целыми группами: "Чиж и Ко", "БИ2", "Сплин", "Сурганова и оркестр", Animal Джаz, Juno17, всего на сцену "Квартирника" в праздничную ночь выйдет 70 музыкантов. Телезрителей ждет живое исполнение всех композиций и музыкальные эксперименты. Участником "Новогоднего квартирника" впервые после тяжелой болезни стал Николай Носков, долгожданное появление артиста на сцене зал встретил бурными аплодисментами, стоя. Концертная программа, как всегда, обещает яркие музыкальные дуэты. В качестве музыканта в проекте выступит бессменный ведущий общественно-политического ток-шоу "Место встречи" на НТВ Андрей Норкин. Чтобы исполнить "Пароход", журналист выйдет на сцену вместе с ВИА "Волга-Волга". Леонид Агутин споет свой хит "Хоп Хэй Лала Лэй" с мастерами блюза, датской группой Brothers Mooving. Александр Розенбаум разделит легендарную "Четвертиночку" с Александром Маршалом. Николай Фоменко подыграет на скрипке Петру Подгородецкому, а победительница второго сезона международного вокального шоу для детей, оставшихся без попечения родителей, "Ты супер!" Диана Анкудинова превратит детскую песню в рок-балладу вместе с группой "КинаНеБудет", Гошей Куценко и Оскаром Кучера. Вместе с оркестром народных инструментов на сцену выйдет Noize MC.

5 Новогодняя программа "Песни Большой страны" - ОТР, 31 декабря, 23:03,00:00

На Общественном телевидении России - праздничный марафон по встрече Нового года. За час до полуночи зрителям будет предложена новая программа "Песни Большой страны". В ней прозвучат любимые хиты от 50-х годов до сегодняшних дней, в которых наша история, наша эпоха, наша страна. Исполнители - популярные артисты, среди которых Евгений Хавтан, Александр Ф. Скляр, Валерий Сюткин, Леонсия Эрденко, биг-бэнд Георгия Гараняна, группы "Маша и медведи", "Альянс", Pep-See, "Старый приятель" и многие другие. Также зрители ОТР познакомятся с интересными музыкантами из разных уголков России: с Олегом Чубыкиным из Владивостока, с группами "Хама Угы" из Улан-Удэ, "OYME" из Мордовии, "Sattva Project" из Воронежа и многими другими. Вместе со зрителями провожать старый и встречать Новый год будут ведущие программ ОТР, друзья и гости канала. Вести праздничный проект "Песни Большой страны" станут Мария Карпова из программы "Календарь" и Денис Чижов - его знает каждый, кто смотрит новости на ОТР, а также журналисты и ведущие региональных телекомпаний, которые выступают партнерами Общественного телевидения России. Среди них звезды телеканалов "ОТВ" из Екатеринбурга, "Сампо ТВ 360" из Петрозаводска, "Дон 24" из Ростова-на-Дону, "Край Рязанский" из Рязани, "Мир Белогорья" из Белгорода, "Экспресс" из Пензы, "Новое Телевидение Кубани" из Краснодара.