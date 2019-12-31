Пять важнейших событий китайско-российских отношений 2019 года

1. КНР и Россия отмечают 70-летие дипотношений, их связи вступили в новую эпоху

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин 5 июня в Московском Кремле провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух государств высоко оценили развитие контактов на протяжении 70 лет с начала дипломатического диалога. Они договорились придерживаться концепции добрососедства, дружбы, сотрудничества и взаимной выгоды, развивать китайско-российские всесторонние отношения стратегического взаимодействия и партнерства в новую эпоху, поднимать межгосударственные отношения на более высокий уровень на благо народов двух стран и всего мира.

Россия-Китай: главное:

Китай и Россия - страны, имеющие самую протяженную сухопутную границу в мире. Россия находится на первом плане в дипотношениях Китая с сопредельными странами, играет ключевую роль в отношениях крупных государств, является узлом в совместной реализации инициативы "Один пояс и один путь". Россия занимает особое место во внешней политике Китая. В течение 70 лет развития китайско-российских отношений они являются геополитическими державами, ответственными за обеспечение глобальной безопасности, крупнейшими соседями. Извлекая урок из отношений крупных стран в период "холодной войны", Китай и Россия уважают и равноправно относятся друг к другу. На основе коренных интересов государств они поднимаются по ступеням в развитии двусторонних отношений: от стадии дружественных государств - к конструктивному партнерству, а атем к отношениям всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. Это показывает, что на фоне постоянно усложняющейся и изменяющейся международной обстановки главы двух государств, с точки зрения исторических миссий и стратегической высоты, планируют китайско-российские отношения, определяют их новый статус и рассчитывают, что на основе взаимопомощи и глубокого сопряжения инновационные взаимовыгодные двусторонние отношения развиваются на всеобщее благо. Отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху демонстрируют устойчивость, сбалансированность, стратегический характер и справедливость китайско-российских связей.

(Ли Юнхуэй, научный сотрудник Института по изучению России, Восточной Европы и Центральной Азии при Китайской академии общественных наук)

2. Запуск газопровода из России в Китай "Сила Сибири"

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

2 декабря после санкционирования лидерами России и Китая сдан в эксплуатацию газопровод "Сила Сибири". Объем топлива, поставляемого по нему, достигнет 5 миллиардов кубометров в 2020 году и увеличится до 38 миллиардов кубометров в год в соответствии с 30-летним контрактом, подписанным между Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) и Газпромом в мае 2014 года.

Россия-Китай: главное:

"Сила Сибири" имеет важное стратегическое значение, служит образцовым проектом китайско-российского многовекторного сотрудничества, является плодотворным результатом многолетнего энергетического сотрудничества двух стран. Во-первых, это результат стратегического взаимодоверия в китайско-российском энергетическом сотрудничестве. О проекте лично договорились и пристально наблюдают за ним главы двух стран. Газопровод эффективно содействует переплетению интересов Пекина и Москвы. Во-вторых, это результат использования преимуществ для взаимодополнения. Россия является одной из крупнейших стран по запасам природного газа. Начиная с 2018 года, Китай стал крупнейшим в мире его импортером. Старт поставок знаменует эффективное сопряжение Китая и России как потребителя и поставщика в условиях использования преимуществ для взаимодополнения. В-третьих, это взаимовыгодный проект. Ввод в эксплуатацию газопровода из России в Китай по восточному маршруту играет важную роль в реализации российской стратегии диверсификации экспортных поставок природного газа. Одновременно это означает, что Китай преуспел в планировании четырех энергетических стратегических каналов, а именно: в северо-западной, северо-восточной, юго-западной частях страны и в море. В-четвертых, это результат технологических инноваций. Общая протяженность китайско-российского газопровода по восточному маршруту - более 8000 километров - делает его самым длинным в мире.

(Гао Цзисян, научный сотрудник Института по изучению России, Восточной Европы и Центральной Азии при Китайской академии общественных наук)

3. Вступило в силу Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

25 октября премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и главы правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приняли совместное заявление о вступлении в силу Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китайской Народной Республикой, подписанного 17 мая 2018 года. С 25 октября оно официально вступило в силу.

Россия-Китай: главное:

Подписание соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между КНР и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) является значимым событием в истории экономического сотрудничества Китая и стран-участников ЕАЭС. Хотя это и не соглашение о зоне свободной торговли, но его широкие сферы охватывают таможенное сотрудничество, упрощение процедур торговли, защиту интеллектуальной собственности, межведомственное сотрудничество, правительственные закупки и др. Соглашение призвано упрощать таможенное оформление и снижать себестоимость торговли товарами путем укрепления сотрудничества, обмена информацией, взаимного заимствования опыта и т. д.

В состав ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Вступление этого соглашения в силу означает, что они и Китай достигли успеха в сокращении торговых барьеров. Это приносит пользу дальнейшему укреплению дружественных отношений и продвигает реализацию инициативы "Один пояс и один путь".

(Чжан Нин, научный сотрудник Института по изучению России, Восточной Европы и Центральной Азии при Китайской академии общественных наук)

4. Военные России и Китая провели первое совместное воздушное патрулирование

23 июля военная авиация России и Китая провели первое совместное воздушное патрулирование в Северо-Восточной Азии. Китай направил два бомбардировщика H-6K, а Россия - два самолета Ту-95МС для полетов над Японским и Восточно-Китайским морями.

Россия-Китай: главное:

Военное дело - самый стратегический и чувствительный сектор межгосударственного сотрудничества, и его налаживание между сопредельными странами оказывается особенно трудным. Причина в том, что военное сотрудничество не может обойтись без политического взаимодоверия высокого уровня, поэтому можно сказать, что хорошее военное сотрудничество между двумя странами непременно эффективно содействует их связям в других сферах.

Самолеты ВВС НОАК и ВКС РФ провели с воздуха первое совместное патрулирование. Стороны показали высокое летное мастерство и высокую степень согласованности. С точки зрения военной стратегии военно-воздушные силы принадлежат к стратегическим силам. Первые совместные учения сделали упор на повышении способностей предварительного предупреждения и переброски. Это показывает, что Китай и Россия твердо придерживаются курса дружественных и доверительных отношений в военной сфере, при этом китайско-российское военное сотрудничество является ведущей силой для обеспечения глобальной и региональной безопасности.

(Гао Ханьсюнь, научный сотрудник Института по изучению России, Восточной Европы и Центральной Азии при Китайской академии общественных наук)

5. Панды Жуи и Диндин поселились в Московском зоопарке

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

В апреле с.г. во время встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина в Пекине китайская сторона объявила, что передаст России пару больших панд для проведения совместных исследований. 29 апреля большие панды Жуи и Диндин отправились из родного Чэнду в Россию на 15 лет. Они поселились в Московском зоопарке. В июне Си Цзиньпин и Владимир Путин приняли участие в торжественной церемонии открытия павильона двух панд.

Россия-Китай: главное:

В 2019 году отмечается 70-летие дипотношений КНР и России. Сейчас проверенные временем китайско-российские связи становятся более зрелыми и устойчивыми, они находятся на новом историческом старте, открывая новые возможности. В такой ситуации Москва и Пекин начали совместный проект по защите и исследованиям панд для повышения уровня защиты вымирающих видов и биоразнообразия и содействия общению двух стран в научной и гуманитарной сфере.

В будущем Китай и Россия проведут исследования по защите и размножению панд. "Мы знаем, что такой практики в Китае нет, - сказал Владимир Путин. - И это знак особого уважения и доверия к России, к нашим специалистам". Панды не только являются посланниками народной дружбы Китая и России и содействуют обмену и связи народов, но и служат полноценными свидетелями глубокой дружбы двух стран. Главное в отношениях между странами - это чувства близости и симпатии между их народами. Обмены и связи народов двух стран в разных сферах не только углубляют их дружественные чувства, но и обогащают реальное содержание китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.

(Ли Жуйсы, научный сотрудник Института по изучению России, Восточной Европы и Центральной Азии при Китайской академии общественных наук)