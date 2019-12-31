Пятна нефти вновь появились у берегов Бразилии

У берегов Бразилии вновь появились нефтяные пятна. О них сообщили обеспокоенные жители нескольких населенных пунктов в штате Сеара. Люди занимаются рыболовством, поэтому загрязнение побережья может отразиться на экономике региона.

За четыре минувших месяца от нефтяных пятен пострадали более 980 участков, среди которых пляжи, дельты рек и скальные образования. Такие данные содержатся в отчете Бразильского института окружающей среды.

Происхождение нефти по-прежнему остается неизвестным. Власти Бразилии обвинили в утечке греческое судно "Бубулинья", однако компания Delta Tankers не согласна с этим, сообщает РИА Новости.