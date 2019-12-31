Новости

Пятна нефти вновь появились у берегов Бразилии 02:10
Россия и Украина подписали документы на транзит газа с 1 января 01:45
Более 50 тысяч человек остались без света на востоке Канады 01:22
Володин ответил на слова посла США о Второй мировой войне 00:56
В ЛНР обнаружили следы пыток у выданных Киевом пленных 00:35
В Каракас из России прибыла партия вакцины от гриппа 00:08
Трамп и Обама возглавили список самых уважаемых мужчин в США 30.12.2019
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом под Тулой 30.12.2019
Вышел трейлер фильма о Михаиле Калашникове 30.12.2019
Умер соратник Monty Python, актер и музыкант Нил Иннес 30.12.2019
В Таиланде госпитализирован российский актер Сергей Бадюк 30.12.2019
На 31-м году жизни умер актер из "Игры престолов" Эндрю Данбар 30.12.2019
В России уменьшилось число бедных людей 30.12.2019
Шведский лыжник извинился за нецензурную брань в адрес Большунова 30.12.2019
В Москве шесть человек пострадали в ДТП с трамваем 30.12.2019
Посольство РФ напомнило Польше о вкладе СССР в победу над фашизмом 30.12.2019
Главные автомобильные события 2019 года 30.12.2019
В Петербурге арестовали двух подозреваемых в подготовке теракта 30.12.2019
Бывшие бойцы "Беркута" рассказали о событиях 2014 года 30.12.2019
Москва и Минск продолжат переговоры по нефти и газу по линии компаний 30.12.2019
Под Липецком прокомментировали "уложенный в лужу асфальт" 30.12.2019
На Кубани в руке у ребенка взорвалась петарда 30.12.2019
Российская шахматистка Лагно выиграла ЧМ по блицу 30.12.2019
С 1 января пенсии вырастут на одну тысячу рублей 30.12.2019
В Россию перестанут возить китайские апельсины 30.12.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Что смотреть по ТВ и в Сети на Новый год
Что смотреть по ТВ и в Сети на Новый год
31.12.2019 02:10
Рубрика: В мире

Пятна нефти вновь появились у берегов Бразилии

У берегов Бразилии вновь появились нефтяные пятна. О них сообщили обеспокоенные жители нескольких населенных пунктов в штате Сеара. Люди занимаются рыболовством, поэтому загрязнение побережья может отразиться на экономике региона.

В Бразилии закрыли популярные у туристов пляжи из-за разлива нефти

За четыре минувших месяца от нефтяных пятен пострадали более 980 участков, среди которых пляжи, дельты рек и скальные образования. Такие данные содержатся в отчете Бразильского института окружающей среды.

Происхождение нефти по-прежнему остается неизвестным. Власти Бразилии обвинили в утечке греческое судно "Бубулинья", однако компания Delta Tankers не согласна с этим, сообщает РИА Новости.

В мире Южная Америка Бразилия

Главное сегодня

Скворцова сообщила о повышении продолжительности жизни в России
"Роскосмос" запланировал на 2020 год запуски более 40 ракет
Лавров: Иранская ядерная сделка находится под угрозой развала
ФАС возбудила дело против Booking.com
Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать