Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 490-ФЗ "О внесении изменения в статью 9 Федерального закона "О национальной платежной системе"

Принят Государственной Думой 12 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Статья 1

Внести в статью 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3872; 2018, N 27, ст. 3950) изменение, дополнив ее частью 92 следующего содержания:

"92. При приостановлении или прекращении использования клиентом электронного средства платежа в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, оператор по переводу денежных средств обязан в день такого приостановления или прекращения в порядке, установленном договором, предоставить клиенту информацию о приостановлении или прекращении использования электронного средства платежа с указанием причины такого приостановления или прекращения.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин