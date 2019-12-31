Почти 200 авиарейсов отменили на востоке Канады из-за ледяного дождя

Ледяной дождь и снегопад парализовал работу аэропортов на востоке Канады. Отменили почти 200 рейсов. Сложности возникли у пассажиров, вылетающих из Оттавы, Торонто (провинция Онтарио) и Монреаля (провинция Квебек).

Воздушные гавани с трудом справляются с наплывом пассажиров, которые спешат к родным на Новый год. Попасть домой смогут не все. Отменены рейсы из одной провинции в другую, а также в северо-восточные районы США.

По прогнозу синоптиков, в Квебеке во вторник может выпасть 15-20 сантиметров снега (это половина месячной нормы). А в Онтарио другая напасть - осадки в виде ледяного дождя, передает ТАСС.