Полиция США применила электрошокер против 70-летней бабушки в ее юбилей

Американская полиция, известная своими жестоким подходом к задержанию подозреваемых любого пола и возраста, на днях особенно "отличилась" в штате Флорида.

Как сообщает NBC News, в минувший четверг правоохранители пришли с обыском в дом 70-летней Барбары Пинкни в поисках ее внука, которому грозил арест. В тот момент старушка праздновала свой юбилей и заявила шерифам, что родственник не проживает по ее адресу, а также попросила предъявить ордер на обыск. Не получив его, она попыталась закрыть входную дверь.

Правда, вместо поздравлений с днем рождения полиция без промедления применила против бабули электрошокер. Ударив током пожилую женщину не менее трех раз, стражи порядка использовали и физическую силу для того, чтобы скрутить ее.

В итоге из-за праздничного стола Барбару Пинкни в наручниках доставили прямиком в полицейский участок, где "оформили" по полной программе: обвинили в препятствовании законным действиям полиции и сопротивлении офицерам.

По словам женщины, которая теперь ждет суда, она глубоко шокирована произошедшим. "Каждый раз, когда я вижу где-либо полицию, я стараюсь не смотреть на них", - заявила они местной радиостанции.