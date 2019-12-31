Полиция убрала размещенные у здания парламента Грузии палатки

Полиция Грузии убрала несколько палаток, разбитых у входа в парламент страны. На освободившемся месте на проспекте Руставели начали устанавливать новогоднюю иллюминацию и аттракционы. Представители оппозиции были возмущены происходящим, сообщает ТАСС.

Палатки у входа в здание высшего законодательного органа страны появились еще в прошлом месяце, когда оппозиция вышла на улицы и потребовала проведения внеочередных парламентских выборов, причем по пропорциональной системе. Для этого необходимо внести изменения в конституцию.

В ходе голосования 14 ноября идею поддержал лишь 101 парламентарий, а требуется поддержка 113 депутатов из 150.