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Рубрика: В мире

Послы США и России обсудили взаимодействие двух стран

В Вашингтоне состоялась встреча посла России в Соединенных Штатах Анатолия Антонова с новым послом США в РФ Джоном Салливаном. Дипломаты обсудили перспективы развития отношений двух стран.

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Салливан скоро приедет в Москву и сменит Джона Хантсмана, который подал в отставку в августе этого года. Глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал Салливана как "высокопрофессионального и опытного дипломата".

Сам американский посол заявил, что сконцентрируется на тех сферах, в которых Москва и Вашингтон могут сотрудничать, невзирая на все противоречия. Об этом пишет ТАСС.

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