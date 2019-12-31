Послы США и России обсудили взаимодействие двух стран

В Вашингтоне состоялась встреча посла России в Соединенных Штатах Анатолия Антонова с новым послом США в РФ Джоном Салливаном. Дипломаты обсудили перспективы развития отношений двух стран.

Салливан скоро приедет в Москву и сменит Джона Хантсмана, который подал в отставку в августе этого года. Глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал Салливана как "высокопрофессионального и опытного дипломата".

Сам американский посол заявил, что сконцентрируется на тех сферах, в которых Москва и Вашингтон могут сотрудничать, невзирая на все противоречия. Об этом пишет ТАСС.