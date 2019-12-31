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31.12.2019 20:10
Рубрика: В мире

Посол РФ в БиГ: 2020-й год пройдет под знаком 75-летия Победы

Текст: Александр Борисов (Сараево)
2020-й год пройдет под знаком 75-летия Победы над фашизмом. Запланированы масштабные мероприятия, выставки и конференции. В Боснии и Герцеговине (БиГ) в очередной раз состоится акция "Бессмертный полк". Об этом в своем новогоднем поздравлении сообщил посол РФ в Сараево Петр Иванцов, выразивший также уверенность, что наши народы, лелеющие глубокие традиции антифашизма, вместе продолжат противодействовать фальсификации истории, ревизии итогов Второй мировой войны.

Высокопоставленный дипломат напомнил, что в 2020-м году мы отметим и 25-летие Дейтонских мирных соглашений, положивших конец гражданской войне в БиГ. "Россия в качестве одного из гарантов соглашений продолжит содействовать неукоснительному соблюдению норм и принципов Дейтона, равноправия трёх государствообразующих народов и двух энтитетов", - подчеркнул он.

Фото: Александр Борисов/РГ
Как отмечают новогодние праздники в "европейском Иерусалиме"

Петр Иванцов констатировал, что в уходящем году сотрудничество между Россией и Боснией и Герцеговиной было весьма продуктивным в самых различных областях.

"2019 год запомнился большим количеством политических, культурных и спортивных мероприятий, - рассказал дипломат. - Интенсивно развивались контакты в гуманитарной сфере. Росло число городов-побратимов, реализовывались совместные проекты, в том числе, в области медицины. Все больше молодых людей в БиГ проявляли интерес к обучению в России, к изучению русского языка, к русской культуре. А это значит, что мы стали еще ближе друг к другу. В политическом плане 2019 год продемонстрировал близость наших подходов по широкой международной повестке. Убежден, что российско-боснийско-герцеговинские отношения обладают значительным потенциалом! В следующем году мы продолжим развивать сотрудничество по всем направлениям! Поздравляю всех с новогодними и рождественскими праздниками! Пусть Новый год принесет всем нам благополучие, мир и процветание!"

Между тем Сараево, столица Боснии и Герцеговины, город, именуемый не иначе как "европейский Иерусалим", где встречаются ислам и христианство, Восток и Запад, в эти праздничные дни превратится в центр новогодних праздников на Балканах.

Фото: Пресс-служба Совета министров БиГ
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"В Сараево есть место, о котором Вам будут говорить, что оно уникальное, может быть единственное, где за всю историю человечества Восток и Запад "поцеловались". При этом они это сделали не как стороны света, а как культуры и цивилизации. Сараево, как сказали бы поэты, в результате этого поцелуя и родилось, и в этой единой любви и разнообразии выросло, превратившись в европейскую жемчужину - настоящий европейский Иерусалим. В Сараево Вы будете ощущать себя как дома независимо от того, откуда Вы родом", - подчеркивает мэр боснийской столицы Абдулах Скака.

Он также указывает на тот факт, что Сараево уже получило известность как региональный центр и одно из самых желанных новогодних направлений в Европе. "К нам приезжают гости со всего мира: из европейских столиц и соседних государств, - отмечает Абдулах Скака. - Все хотят провести прекрасные мгновения в главном городе Боснии и Герцеговины. Поэтому я счастлив, что в 2020 год мы входим как город, который стал известен в качестве столицы доброго общения и веселья, места встреч, а также экономического и туристического роста".

В мире Европа Босния и Герцеговина

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