Принят Государственной Думой 12 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Статья 1

Абзац первый пункта 10 статьи 441 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года N 168-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 8, ст. 366; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 47, ст. 4472; 2018, N 1, ст. 76) после слова "прокурорам" дополнить словами "и лицам, указанным в пункте 17 настоящей статьи,".

Статья 2

Часть 13 статьи 351 Федерального закона от 28 декабря 2010 года N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 15; 2018, N 1, ст. 76) после слов "сотрудникам Следственного комитета" дополнить словами "и лицам, указанным в части 21 настоящей статьи,".

Президент Российской Федерации В. Путин