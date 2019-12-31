Путин присвоил звания народных артистов Николаеву и Вовк

Почетные звания Народный артист РФ глава государства присвоил актрисе и телеведущей Ангелине Вовк, пианисту и дирижеру Сергею Жилину, а также композитору и певцу Игорю Николаеву.
Ангелина Вовк. Фото: РИА Новости
Орденом Александра Невского награжден ректор РАНХиГС Владимир Мау за большой вклад в научно-педагогическую деятельность и подготовку высококвалифицированных специалистов.
Ордена Дружбы удостоены французские граждане - почетный постоянный секретарь Академии наук Франции Катрин Брешиньяк и сопредседатель генсовета "Ассамблеи народов Евразии" Бернар Лозе.
Президент также наградил директора Всемирного фонда природы Игоря Честина, посла России в Венесуэле и по совместительству в Гаити и Доминиканской республике Владимира Заемского и гендиректора "Специального летного отряда "Россия" Константина Терещенко Орденами Почета.