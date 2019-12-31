Путин присвоил звания народных артистов Николаеву и Вовк

Почетные звания Народный артист РФ глава государства присвоил актрисе и телеведущей Ангелине Вовк, пианисту и дирижеру Сергею Жилину, а также композитору и певцу Игорю Николаеву.

Ангелина Вовк. Фото: РИА Новости