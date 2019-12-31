Принят Государственной Думой 12 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2015, N 27, ст. 4001; 2016, N 27, ст. 4225; 2017, N 52, ст. 7920; 2018, N 18, ст. 2560; N 53, ст. 8440; 2019, N 25, ст. 3169; Российская газета, 2019, 5 декабря) следующие изменения:

1) пункт 4 статьи 61 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

"4) привлечение инвестиционного советника к административной ответственности за незаконные организацию и (или) проведение азартных игр, за нарушение законодательства Российской Федерации о лотереях в части проведения лотереи без решения Правительства Российской Федерации о ее проведении.";

2) в статье 391:

а) пункт 1 дополнить подпунктом 15 следующего содержания:

"15) в случае привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг к административной ответственности за незаконные организацию и (или) проведение азартных игр, за нарушение законодательства Российской Федерации о лотереях в части проведения лотереи без решения Правительства Российской Федерации о ее проведении.";

б) в абзаце втором пункта 3 слова "подпунктами 2 - 12" заменить словами "подпунктами 2 - 12 и 15".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 7; 2010, N 17, ст. 1987; 2011, N 24, ст. 3358; N 30, ст. 4590; 2012, N 43, ст. 5781; 2014, N 30, ст. 4223, 4279; 2017, N 49, ст. 7330; 2018, N 53, ст. 8405; 2019, N 27, ст. 3534) следующие изменения:

1) статью 5 дополнить частями 7 - 9 следующего содержания:

"7. К деятельности по организации и проведению азартных игр, которая может осуществляться организаторами азартных игр исключительно в казино и залах игровых автоматов, расположенных в игорных зонах, относится заключение с физическим лицом или за его счет соглашения, по которому обязанность исполнения (прекращения иным способом) обязательств, подлежащих исполнению стороной или сторонами такого соглашения, наступает ранее третьего дня после дня его заключения, в том числе в случае, если физическому лицу предоставляется возможность использовать денежные средства, которые должны поступить физическому лицу в результате исполнения (прекращения иным способом) обязательств по такому соглашению, для заключения иных соглашений ранее третьего дня со дня заключения такого соглашения, и обязанность исполнения (прекращения иным способом) обязательств по такому соглашению поставлена в зависимость от:

1) изменения цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции, значений, рассчитываемых на основании цен производных финансовых инструментов, значений показателей, составляющих официальную статистическую информацию, значений физических, биологических и (или) химических показателей состояния окружающей среды;

2) наступления обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, государством или муниципальными образованиями своих обязанностей;

3) иного обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит (за исключением соглашений о выигрыше, заключаемых при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах);

4) изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности нескольких показателей, предусмотренных настоящей частью.

8. Заключение соглашения, предусмотренного частью 7 настоящей статьи, осуществляется организаторами азартных игр в казино и залах игровых автоматов, расположенных в игорных зонах, независимо от факта и (или) способа осуществления арифметических и иных математических преобразований данных и информации о заключении, об исполнении и о прекращении такого соглашения либо о действиях его сторон в визуальные образы, рисунки и символы, в том числе тождественные или сходные до степени смешения с визуальными образами, рисунками и символами, которые используются при проведении азартных игр в казино и залах игровых автоматов.

9. Положения части 7 настоящей статьи не применяются к договорам, заключаемым на организованных торгах, а также к договорам, заключаемым форекс-дилером.";

2) часть 10 статьи 6 дополнить предложением следующего содержания: "Организатор азартных игр в букмекерской конторе обязан предоставлять копию банковской гарантии не позднее 10 календарных дней после ее получения либо переоформления или информацию о прекращении обязательства по банковской гарантии в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный надзор в области организации и проведения азартных игр.";

3) часть 2 статьи 8 после слов "выплаты выигрышей," дополнить словами "сведения о банковской гарантии исполнения обязательств перед участниками азартных игр, соответствующей требованиям части 10 статьи 6 настоящего Федерального закона, включая информацию, предусмотренную пунктом 4 статьи 368 Гражданского кодекса Российской Федерации, и информацию о перечне документов, необходимых для представления требований об уплате денежной суммы по такой гарантии,".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин