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31.12.2019 11:34
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Год театра в Москве завершится выступлением 25 театральных коллективов из России и Европы

Текст: Любовь Проценко

Год театра в Москве завершится выступлением 25 театральных коллективов из России и Европы. Об этом сообщила заммэра Москвы, председатель московского оргкомитета по проведению Года театра Наталья Сергунина. Она рассказала, что театры из России, Великобритании, Германии и Италии во время новогодних гуляний на Тверской улице покажут порядка 300 интерактивных и классических постановок.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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31 декабря спектакли начнутся в 17:00 и продлятся до полуночи. А завтра, 1 января, постановки можно будет увидеть с 14:00 до 21:00. С 2 по 4 января представления начнутся в 13:00 и будут идти до 21:00, 5 января - с 15:00 до 18:30. Спектакли будут начинаться каждые 30 минут, сменяя друг друга. Многие постановки посвятили главной теме фестиваля "Путешествие в Рождество".

Напомним, празднование Нового года на Тверской и соседних улицах начнется уже сегодня и впервые продлится вдвое дольше обычного: с 31 декабря по 5 января. Шесть дней москвичи и гости города смогут ходить на концерты, заниматься спортом в самом центре столицы, участвовать в творческих мастер-классах.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Год театра

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