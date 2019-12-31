Год театра в Москве завершится выступлением 25 театральных коллективов из России и Европы. Об этом сообщила заммэра Москвы, председатель московского оргкомитета по проведению Года театра Наталья Сергунина. Она рассказала, что театры из России, Великобритании, Германии и Италии во время новогодних гуляний на Тверской улице покажут порядка 300 интерактивных и классических постановок.

31 декабря спектакли начнутся в 17:00 и продлятся до полуночи. А завтра, 1 января, постановки можно будет увидеть с 14:00 до 21:00. С 2 по 4 января представления начнутся в 13:00 и будут идти до 21:00, 5 января - с 15:00 до 18:30. Спектакли будут начинаться каждые 30 минут, сменяя друг друга. Многие постановки посвятили главной теме фестиваля "Путешествие в Рождество".

Напомним, празднование Нового года на Тверской и соседних улицах начнется уже сегодня и впервые продлится вдвое дольше обычного: с 31 декабря по 5 января. Шесть дней москвичи и гости города смогут ходить на концерты, заниматься спортом в самом центре столицы, участвовать в творческих мастер-классах.