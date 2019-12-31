Как не разориться в период потребительского ажиотажа

Красочное убранство городских улиц, кафе, магазинов и ресторанов перед Новым годом провоцирует людей на большие траты. Маркетинговые уловки ("Ведь вы этого достойны!") работают безотказно, и зачастую побуждает взять еще один кредит. Эксперты рассказали, как не поддаться общему потребительскому настроению и не провести будущий год в долгах.

Елка в ноябре

Елочные украшения на ветках датской сосны, свечи в блестящих подсвечниках и объявления о рождественском меню в некоторых белгородских кафе появились еще в ноябре. Бариста в кофейнях стали активно предлагать имбирные пряники: "Лучшее средство от хандры, и есть уже новогодние варианты". Детвора радостно хватала ароматные "елочки" и "снеговички" со стилизованными рисунками глазурью.

Подготовка к новогодним праздникам в Курске тоже началась задолго до них самих. Глава региона Роман Старовойт, после того, как перед Домом советов подросшие елочки украсили блестящими шарами, привел в пример европейские страны: там праздничное убранство появляется раньше, чем за месяц до календарной смены года. Буквально через несколько дней нарядные елочки "выросли" у входа в мэрию. На Красной площади по традиции поставили живую ель, а на Театральной впервые открыли главную площадку праздника. Елка здесь искусственная, а светящиеся фигуры - карета, снеговики, фонтан - составляют единый ансамбль. Театр имени Пушкина вечером становится похож на дворец снежной королевы - иллюминацию к нему подобрали идеально, а рождественская ярмарка в лучших европейских традициях привлекает каждого второго.

К слову, таким нарядным Курск прежде не был. Подготовка к празднику даже стала поводом для своеобразного "соревнования" между соседними городами. В белгородских пабликах в соцсетях сначала иронизировали по поводу живой елки на Красной площади, в курских - по поводу зеленого конуса на Соборной. Однако белгородцы впервые посмотрели на Курск как на город, куда можно было бы съездить на каникулах, а куряне, в свою очередь, укрепились в уверенности, что провести праздники дома можно и ярко, и увлекательно.

- Торговля у нас в этом году идет гораздо бойчее, - призналась консультант магазина косметики и парфюмерии на улице Ленина в Курске. Новогодние предложения в этой сети составляются виртуозно и предлагаются в смс-рассылке уже с ноября. - Праздничное настроение в самом начале декабря - двигатель нашей работы. Покупатели приходят и спрашивают: "Что можно купить в подарок, пока деньги есть?" После этого вопроса все зависит от суммы, которую вы готовы потратить. Даже мужчины - а они более трезво смотрят на такие вещи - и то оставляют здесь больше, чем планировали. Средний чек я вам не назову, но он не меньше тысячи-двух. При этом каждый уверен: он еще не поддался общему ажиотажу, впереди много времени.

Приходите

в будущем году

Траты на новогоднее убранство городов поддерживают и рестораторы. Монтаж елки на главной площади дает сигнал: пора решать, где встречать Новый год и провести корпоратив. Праздник в кругу коллег часто стараются организовать не только там, где есть авторские блюда и напитки. Важнее другое.

- Для наших гостей главное - атмосфера, - подчеркивает хостес одного из ресторанчиков в центре Белгорода. - Люди придут на корпоратив не только общаться, но и фотографироваться, чтобы потом выложить в соцсети снимки в наших интерьерах.

К слову, стоимость этого удовольствия в два раза выше, чем после 8 января. Заказ столика вместе с развлекательной программой в саму новогоднюю ночь в Белгороде - от пяти тысяч рублей. Чем меньше зал - тем выше стоимость. В одном из ресторанов попросили 10500 с человека. "У нас авторская кухня и сказочная программа до пяти утра 1 января", - объяснили в ресторане.

Пытаясь найти столик в последнее воскресенье уходящего года, можно обзвонить десятки заведений и получить отказ. "Что ж вы так поздно решили фотосессию провести? У нас давным-давно все занято, - вежливо отвечают бариста или управляющие. - Приходите в будущем году, на каникулах, нарядные елки останутся до середины января. И имейте в виду, если вы у нас не были - в этот раз украшения светлые: серые и розовые. Подбирайте наряды.

Кредит на шубу или сапоги для многих становится более важным, чем подбор ингредиентов на оливье

С нарядами тоже все непросто. Карты рассрочки платежа предлагаются буквально в каждом магазине одежды. Кредит на шубу или сапоги, брендовую сумочку со скидкой для многих становится более важным, чем подбор ингредиентов для оливье.

- Покупают шубы, конечно, берут в кредит, - констатирует Алла, консультант белгородского мехового салона. - Пусть на улице дождь, зато у нас скидки после "черной пятницы". Средний чек - 60 тысяч рублей.

К слову, аналитики Центробанка подсчитали, что в ноябре годовой темп прироста розничной торговли вырос до 2,3 с 1,7 процента. "Свой вклад в увеличение потребительской активности внесла и "черная пятница" - ежегодный день распродаж, пришедшийся на29 ноября", - констатируют в ЦБ.

Стилист Ольга Рыбина тоже отмечает этот тренд - во что бы то ни стало приобрести дорогую статусную вещь.

- Только теперь, когда машины, дома, драгоценности и прочее приобретаются в кредит, по ним нельзя судить о достатке или статусе, - считает Ольга. - А при покупке одежды, даже при составлении базового гардероба стоит помнить: мы живем во времена Инстаграма. Оделся, сделал селфи, а второй раз тебе уже не захочется выкладывать фото в том же образе. Поэтому я советую всегда приобретать трендовые вещи, но не слишком дорогие. Носить их долго не захочется.

Ольга напоминает и о традиционных рождественских распродажах. После боя курантов с ценами на нарядные платья произойдет то же самое, что с каретой золушки. Конечно, рядовой покупатель это тоже знает, но как мантру повторяет - "дорога ложка к обеду". Будет ли повод "выгулять" алое платье в пол в новом году? А пока он точно есть.

"Кнопка" для трат

Стоимость фотосессий - семейных, индивидуальных, в заснеженном лесу, которые организуют даже при плюс пяти, или перед искусственным камином в фотостудии - начинается от трех тысяч рублей. Прибавьте к этому макияж, прическу, прокат нескольких нарядов… Белгородка Елена Лукина посчитала, что час фотосъемки по итогам прошлого года обошелся семье в 12 тысяч рублей.

- Можно это написать, муж уже узнал, - с грустной улыбкой говорит она. - Я просто не могла отказаться от этого. Встретилась с девушкой-фотографом, посмотрела студию. Ее светлый интерьер похож на наш домашний… И вот спрашивается: почему нельзя сфотографироваться дома? Но меня убедили: здесь профессиональное оборудование, свет. Сейчас смотрю на эти фотографии, и они мне кажутся неестественными, постановочными. Хотя почему кажутся? Они такие и есть. И я какая-то даже уставшая на них в этом воздушном платье, взятом на прокат.

В этом году в семье Елены планируется домашний праздник, приедут в гости родственники издалека, но суеты и болезненного ажиотажа не ощущается. Хозяйка дома спланировала все заранее, отказалась от заказов в ресторанах, решив всю еду приготовить дома.

- Меню уже составили из любимых блюд, но продукты купим исключительно с запасом на один день, - рассказывает она. - Мы решили, что сидеть дома не будем. Пойдем гулять по городу, будем общаться - с родственниками не виделись очень давно. Я смотрю, как люди сметают с полок магазинов рыбу, фрукты… Как будто их не станет 1 января. Это в нас говорит привычка наедаться в праздники и запасаться продуктами. Кто будто кто-то включает в нас эту "кнопку". Я не советую строго экономить в праздники, все же это время для отдыха перед рабочим годом. Надо расслабиться, а не доказывать самому себе, чего ты достоин с кредиткой в руках.