Как защитить потребителя от фальсифицированных продуктов питания

Говядина с ДНК свиньи, масло не из сливок, колбаса с водорослями - недобросовестные производители поставляют на рынок все это с завидной регулярностью. Эксперты отмечают, что предприятия-фантомы, борьба с которыми идет уже не один год, по-прежнему не сдают позиций, а их продукция сомнительного качества находит своих покупателей - в том числе и через систему госзакупок. Правда, теперь отследить процесс стало проще, а изъять фальсификат из оборота можно и вовсе моментально.

Каша из топора

Цифровизация на рынке пищевых продуктов уже принесла существенную пользу потребителям. Начальник управления Россельхознадзора по Белгородской области Татьяна Аушева отмечает, что технологические нововведения в сельском хозяйстве и в перерабатывающей промышленности, а также объединение производителей в систему "Меркурий" позволяют отслеживать путь каждой партии мяса или молока на полку магазина или в соцучреждение, куда товар поступает через госзакупки. По ее словам, "маркеры" недобросовестных производителей сотрудникам контрольно-надзорного ведомства видны сразу же.

- Если на предприятие поступила тысяча тонн сырья, а на выходе получилось две тысячи тонн продукции - это уже повод насторожиться, - поясняет Татьяна Аушева. - Случаются, конечно, непреднамеренные ошибки - человеческий фактор тоже надо учитывать. Но бывает, что предприятие не закупает сливки, а сливочное масло на рынок поставляет. Вот тогда возникают уже совсем другие вопросы.

Только в нынешнем году сотрудники управления обнаружили восемь предприятий-фантомов. И в каждом случае именно цифровые системы контроля помогли понять: поставщик недобросовестный - значит, его продукцию надо изъять из оборота. Фантомы по-прежнему пользуются марками известных производителей с безупречной репутацией. Так, в Московской области при проверке нашли блочную говядину якобы белгородского мясокомбината. Взяли на анализ. Результат показал ДНК свиньи.

- Эти данные коллеги передали нам, а мы уже сообщили: наш комбинат такой продукт не выпускает в принципе, - рассказывает Аушева. - Оказалось, поставило его на рынок некое ООО "Экопродпак".

Регистрация фирмы в системе "Меркурий" на тот момент была приостановлена, но информация сохранилась: за восемь месяцев нынешнего года в компанию поступило 95 тонн "продукции животного происхождения", а реализовано было 1247 тонн. Гадать, как это произошло, в управлении Россельхознадзора не стали. Татьяна Аушева отмечает: Подмосковье - тот регион, где фантомы регистрируются с завидной частотой.

Обязательное требование регистрации в "Меркурии" фирмы-фантомы стараются обойти. В ход идут самые разные ухищрения. Были случаи, когда такие поставщики присоединялись в электронной системе к ведущим белгородским агрохолдингам. Представители последних с удивлением обнаруживали у себя десятки "неопознанных объектов" по всей стране. Начинали разбираться, "сбрасывать" паразитирующие фирмы. Это послужило поводом усовершенствовать саму систему.

- Теперь, чтобы присоединиться к тому или иному холдингу в системе, представитель головной компании должен разрешить своей структуре это сделать, - говорит Аушева. - Процесс похож на одновременное нажатие двух кнопок. Это позволит нам защитить добросовестных производителей.

Что подешевле?

Эксперты говорят, что пока самой незащищенной от фантомов остается социальная сфера, которая приобретает продукты с помощью системы госзакупок. Заместитель начальника Белгородской межобластной ветеринарной лаборатории Елена Николенко отмечает, что фальсификата на рынке предостаточно. Пробы, которые поступают в лабораторию, засекречены, однако все чаще туда обращаются сотрудники Россельхознадзора с заявками на проверку продуктов из школ, детсадов, больниц и интернатов.

Больше всего страдают от фирм-фантомов учреждения социальной сферы, приобретающие продукты через систему госзакупок

- В законодательстве, регулирующем производство и оборот молочной продукции, можно сказать, навели порядок - с фальсификатом в этой сфере мы сталкиваемся реже, - сообщила Елена Николенко. - А вот претензии к производителям колбасных изделий и других мясных продуктов возникают постоянно. Что добавляют в колбасу и сосиски? Каррагинан, гуаровую камедь, которые впитывают влагу и делают продукт упругим, похожим на резиновый. К примеру, чтобы удешевить производство колбасы из свинины, туда добавляют кожу птицы или менее дорогие части свиной туши.

Обнаружить фальсификат стало проще. Так, благодаря информсистемам выявили поставки в белгородские детские сады поддельных молочных продуктов от одного из индивидуальных предпринимателей. Оказалось, что к оптовику, выигравшему тендер, товар поступал от воронежского ООО "Молторг - Воронеж", а туда - от подмосковного ООО "Сыр-Молоко". Когда проверили эту компанию, оказалось, что на месте ее регистрации находится спортклуб.

Второй вопиющий случай: эксперты обратили внимание, что крупная партия сыра "Эдам" - 810 килограммов - разошлась из сети супермаркетов "Светофор" по другим белгородским магазинам. Указанного производителя - ООО "Торговый дом Вега" - в информсистеме не нашли, а масло с такими же этикетками обнаружили в детских садах. Оказалось, что вся продукция - и масло, и сыр - фальсификат из растительных жиров.

На вопросы, можно ли как-то защитить социальные учреждения от фальсификата еще на этапе торгов, эксперты отвечают положительно. Даже если нельзя запретить приобрести продукцию конкретных предприятий-фантомов (как ни парадоксально, это будет считаться ограничением конкуренции), выигравший торги предприниматель-оптовик может "увидеть" в информсистеме завод или молочный комбинат, у которого он собирается купить продукты. Однако несовершенство законодательства позволяет этого не делать. Штраф для предпринимателя за поставку фальсификата - 20 тысяч рублей. По словам экспертов, стоимость для поставщика в соцучреждения не более чувствительна, чем для обычного гражданина - оплата одной поездки в общественном транспорте.

Специалисты подчеркивают: нужны изменения на законодательном уровне.

- Бюджетные учреждения вынуждены осуществлять закупки по самой низкой цене, хотя все мы понимаем: цена и качество взаимосвязаны, - говорит Татьяна Аушева. - Мне в этом отношении нравится законодательство Голландии: там бюджетная сфера обязана закупать только органик-продукты.

Колбаса из перехода

В преддверии новогодних праздников торговля продуктами идет бойчее. В приграничной Белгородчине стоит обращать пристальное внимание на этикетки не только в супермаркетах и на рынках. "Украинских" колбас и сала, с которыми лоточники стоят в углах подземных переходов и на стихийных торговых развалах, сегодня предлагается более чем достаточно. Работает и давняя схема продаж колбасы из "незалежной" через камеры хранения в супермаркетах. При этом рассчитаться с предпринимателями можно и после того, как пакет с колбасой и сосисками оказался в руках покупателя. Раньше торговцы брали предоплату. Впрочем, пока есть спрос, будет и предложение. Ни в Россельхознадзоре, ни в ветлаборатории не советуют покупателям участвовать в такой лотерее.

- Если покупать продукцию фирм, вызывающих сомнение, то стоит хотя бы спросить продавца о сертификатах качества, - подчеркивает Татьяна Аушева. - Даже овощи от бабушек, которые продают излишки урожая на рынке, должны проходить обязательную проверку в лаборатории ветсанэкспертизы.