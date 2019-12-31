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31.12.2019 00:01
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

И перестал спать по ночам

Замммэра Москвы Марат Хуснуллин: Как я стал блогером
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 296(8054)
О стройке Марат Хуснуллин, заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, по его собственным словам, знает все, ну или почти все. Это и понятно: как-никак занимается ею уже более трех десятков лет. А вот в стремлении к общению в виртуальном пространстве еще недавно замечен не был. И вдруг чуть больше месяца назад завел личные аккаунты в социальных сетях. Да не просто завел! Начал писать, да еще и активно отвечать своим подписчикам. Что подвигло на это чиновника такого ранга? Чего он, собственно, добивается, тратя время на переписку с незнакомыми людьми? Признаюсь, трудно было удержаться от того, чтобы не задать заммэру эти вопросы, и я задала.
Марат Хуснуллин, кажется, занят все 24 часа в сутки. Но все-таки выкроил время для общения с горожанами в онлайне. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ Марат Хуснуллин, кажется, занят все 24 часа в сутки. Но все-таки выкроил время для общения с горожанами в онлайне. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Марат Хуснуллин, кажется, занят все 24 часа в сутки. Но все-таки выкроил время для общения с горожанами в онлайне. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

Марат Шакирзянович! Говоря о традиционном конфликте между родителями и детьми, социологи в шутку стороны противостояния обозначают так: родители из СССР и дети из интернета. Вы же, человек родом из СССР, получается, выступили на стороне детей и чуть больше месяца назад завели свои персональные сети. По сути стали начинающим блогером. Что вас к этому подтолкнуло?
Зачем в Москве массово меняют названия станций в метро и на железной дороге

Марат Хуснуллин: Нельзя не замечать, что мир меняется. На дворе как никак 21 век. И очень многие черпают информацию о том, что происходит в городе, стране, на планете в основном именно из социальных сетей. А для молодежи соцсети и вовсе заменяют все традиционные СМИ вместе взятые. Я, конечно, не готов пойти по их пути, поэтому как был открыт традиционным медиа, так и дальше буду с ними сотрудничать, в том числе, и с "Российской газетой". Но для более широкого охвата аудитории решил рассказывать о том, что мы делаем в Москве, через социальные сети. Строим мы много, многие проекты вызывают в обществе бурные дискуссии. Хочу, чтобы москвичи узнавали все из первых уст. И точно так же из первых уст я узнаю мнение горожан о той или иной стройке, том или ином нашем решении. Это очень важно. Потому что при том колоссальном объеме работы, которую мы ведем в городе, наверняка где-то допускаем и ошибки. И узнавать об этом хочу как можно скорее, чтобы их сразу можно было исправить.

Ну вот, месяц этим вы уже занимаетесь… И как?

Марат Хуснуллин: Убедился: дело полезное, хотя и хлопотное. Например, написал мне однажды житель Люблино про то, как стройка мешает им в районе спать по ночам, а у него мама тяжело болеет. На следующий день отправил на место специалистов Мосгосстройнадзора разобраться, кто у них там шумит. Они съездили и доложили, что там строят метро, и шум идет со стройплощадки. Решил было, что приглашу автора письма к себе и попытаюсь объяснить, что новая станция метро нужна им же, жителям района. Ведь чем быстрее построим, тем быстрее перестанем шуметь. Потом понял: что мои аргументы человеку, у которого мама болеет, а у него за нее душа болит? Попросил руководство организации, которая ведет там стройку, шумные работы стараться выполнять днем, а ночью - те, что потише. Вроде все сделали.

Написал однажды житель Люблино про то, как стройка мешает им спать по ночам, а у него мама тяжело болеет. Я распорядился прекратить шумные работы. А сотруднику, который так долго не мог разобраться с источником шума, объявил выговор

На следующий же день получаю от этого же человека новое сообщение: пишет, что ничего не изменилось - как шумела стройка, так и шумит. Прочел я это поздно вечером, по дороге с работы. Дома понял: не усну, пока не разберусь, в чем там дело. И хотя было на часах уже два ночи, до утра не стал откладывать, снова позвонил в Мосгорстройнадзор. Начал разбираться сам. И выяснилось, что шумят строители дома по программе реновации! Распорядился прекратить шумные работы. А сотруднику, который так долго не мог разобраться с источником шума, объявил выговор. Теперь люди могут спать спокойно.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Переезд отметили почти 20 тысяч москвичей

На днях пришло сообщение с предложениями по поводу благоустройства в районе строящейся станции "Стромынка". Надо встречаться, разбираться. Но это нормально. Мы же строим для москвичей, и нам важно понимать, что они думают об этом, как идет стройка, как повлияет в будущем на их жизнь. И надо доходчиво и вовремя ответить на все вопросы, которые она вызывает.

Поднимаются порой и глобальные темы, например, что будет с апартаментами. Проблема перезрелая, но заниматься ею нужно, в том числе, и на федеральном уровне. А есть вопросы чисто городские - их обсуждение выносим на штаб, ищем решение. Когда найдем, обязательно сообщу в сетях.

Сами пишите посты и отвечаете подписчикам, или кто-то помогает?

Марат Хуснуллин: Много времени заниматься соцсетями не могу себе позволить - рабочий день у меня длится 14 часов. Так что приходится привлекать помощников. Но пару часов в сутки на чтение вопросов и ответы на них всегда нахожу - в основном в пути - на работу, со стройплощадки на совещание и т.д. Спасибо всем, кто поддержал меня на новом пути. Пишите, задавайте вопросы, обещаю - отвечу и если смогу, помогу.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

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