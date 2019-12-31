На московских катках в новогоднюю ночь будут дежурить спасатели на коньках

В Москве обеспечивать правопорядок в новогодние каникулы будут более 40 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента региональной безопасности.

Там отметили, что задействованы в мероприятиях будут сотрудники полиции, Росгвардии и работники частных охранных организаций.

"В новогоднюю ночь в центральной части города охранять правопорядок и безопасность граждан будут более 11 тысяч человек, в том числе 3,3 тысяч полицейских и 3,4 тысячи сотрудников Росгвардии, а также 2,5 тыс. народных дружинников и 2 тыс. работников частных охранных организаций", - сообщает ТАСС со ссылкой на департамент.

В метро, на станциях Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров также будут дежурить дополнительные наряды полиции и Росгвардии.

Кроме того, на главных московских катках в новогоднюю ночь дежурить будут спасатели на коньках.

В департаменте подчеркнули, что места проведения праздничных мероприятий ежедневно будут обследоваться кинологами со служебными собаками.

К примеру, 31 декабря обследовать центральную часть города будут 75 кинологов со служебными собаками. В центре города на контрольно-пропускных пунктах будут находиться сотрудники полиции и Росгвардии, а также сотрудники ЧОПов. Для обеспечения безопасности граждан будет использовано около 200 арочных и 500 ручных металлодетекторов, а также около 10 тысяч металлических барьеров для зонирования территории.