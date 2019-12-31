На Тверской улице в Москве началась космическая новогодняя программа

Тверская улица в Москве уже вовсю празднует Новый год - здесь начались гуляния. Да не простые, а с космическим уклоном. На трех тематических площадках, посвященных покорению космоса, установили сцены, украшенные новогодними елками, четыре теплые лаунж-зоны, где можно перекусить и погреться, и около 100 арт-объектов.

"До трех часов ночи здесь в режиме нон-стоп будут проходить праздничные тематические мероприятия", - говорят в оргкомитете "Московских сезонов", который является организатором уличных гуляний. В числе самых интересных мероприятий - различные творческие занятия, например, по чеканке на монете заветного новогоднего желания или сборке из конструктора настоящего космодрома, лекции и викторины, интеллектуальные игры "Что? Где? Когда?" и BrainZona, акробатические и спортивные шоу и, конечно, концерты эстрадных звезд.