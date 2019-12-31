Новогодние гуляния в Москве будут круглосуточно транслироваться онлайн

Хотели попасть на новогодние гуляния на центральных столичных улицах или в парках, но по каким-то причинам это не удалось? Не переживайте: посмотреть, как проходят праздники в Москве можно на портале "Окно в город". "В новогодние каникулы трансляции будут идти круглосуточно", - рассказал порталу mos.ru начальник управления городского видеонаблюдения департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Головин.

Цель - не просто показать довольных празднующих москвичей, а дать возможность всем желающим насладиться той программой, что подготовлена для горожан и гостей города. Например, на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" проходит балет на льду и спектакли российских и зарубежных театральные коллективов. Их и покажут зрителям портала.

Всего в течение фестиваля "Путешествие в Рождество" запланировано провести более 1,5 тысячи концертов и театральных постановок. Все их можно будет увидеть на портале "Окно в город". Будут транслировать также и репортажи с катков, и многочисленные мастер-классы.