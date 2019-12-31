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31.12.2019 00:01
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Просто космос

Новый год в Москве: куда сходить и что посмотреть
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 296(8054)
Новогодние каникулы дома, в Москве, намерены провести 85 процентов жителей столицы. Об этом говорят данные недавнего опроса фонда "Общественное мнение". Им будет куда сходить и что посмотреть: горожан ожидают детские елки, катки, фейерверки, театральные постановки, музеи. Причем, многое из этого - бесплатно.

Сегодня, в предпраздничный короткий рабочий день, начнутся гуляния на Тверской. И если в прошлом году Новый год здесь отмечали только три дня, то теперь шесть дней центральная магистраль столицы будет пешеходной. Украшена она в космическом стиле, прямо на проезжей части будут работать аттракционы и фотозоны, из которых самые яркие: инсталляция "Солнечная система", "Ракета с Белкой и Стрелкой".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Почти не прекращаясь, на Тверской будут идти концерты с разнообразным меню - от классики до советской эстрады. Анонсированы так же выступления симфонического оркестра Владимира Яцкевича, Инны Маликовой, "Новых Самоцветов" и Uma2rman. Поскольку для движения транспорта улицы в центре перекрыты, добираться на праздник лучше на метро. Тем более что подземка и МЦК в новогодний вечер и утро 1 января тоже будут бесплатными. Так что в полночь можно увидеть фейерверк над Большим Москворецким мостом, а потом к 1.00 успеть на другие салюты в парках поближе к дому: "Сокольниках", саду "Эрмитаж", усадьбе Воронцово.

Городские парки в каникулы приглашают в основном любителей активного отдыха. Даже если нормального слоя снега не выпадет, в "Сокольниках", "Северном Тушине", "Митине" и "Олимпийской деревне" все равно можно будет покататься на всепогодных лыжах. В 22 парках работают катки, причем 12 из них - бесплатные, как, например, у прудов "Радуга" в Перово. В 39 парках есть тюбинговые и санные спуски с прокатом. Керлинг, биатлон, йога - при желании записывайтесь на эти мастер-классы в горпарках. На mos.ru есть навигатор, где можно выбрать занятия по вкусу и рядом с домом.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Стоит в первые дни января посетить московские театры с новогодней программой. Например, в концертном зале "Зарядье" выступит оркестр "Виртуозы Москвы", а в музыкальном театре К. С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко дадут оперу Нино Роты "Волшебная лампа Аладдина", оперетту "Зимний вечер в Шамони" и балеты Петра Чайковского "Щелкунчик" и "Снегурочка". А "Табакерка" анонсировала спектакль "Моя прекрасная леди".

Со 2 по 5 и 8 января - время посетить городские музеи. В эти дни 84 выставочных зала, подведомственных московскому департаменту культуры, будут работать бесплатно. В том же "Коломенском" стоит не только погулять, но и заглянуть во дворец царя Алексея Михайловича. В каникулы там покажут экспозицию елочных украшений конца XIX - начала XX века. Гости также увидят старинные открытки. А в Музее Москвы в праздничные дни - свежая выставка, посвященная столичному текстильному производству.

Кстати

Сегодня большинство соцучреждений работают с 9.00 до 17.00. 1, 2, 5, 7 января центры социального обслуживания открыты с 9.00 до 18.00, 3, 4, 6, 8 января - до 20.00. "Мой социальный центр" в новом году возобновит работу с 2 января. У центров "Моя работа" и "Моя карьера" сегодня - последний рабочий день, они откроются только 9 января. Сервисные центры "Московский транспорт", где можно оформить возврат машины со спецстоянки, в первые дни 2020 года работают только с 2 по 6 января и 8 января. Большинство центров "Мои документы" прекратят работу до 9 января. Со 2 по 6 января открыты лишь дежурные МФЦ в Басманном районе, а так же в Фили-Давыдково, Старое Крюково, Коптево, Лосиноостровском, Щукино и поселении Московский.

Фото: iStock
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Кроме того, с 1 по 8 января:

Поликлиники будут принимать взрослых пациентов с 09:00 до 16:00. Вызвать врача можно будет до 15:30.

В детских поликлиниках дежурные педиатры будут принимать с 09:00 до 15:00. Вызов врача - до 14:30.

Во дворцах бракосочетания 3, 4 и 7 января можно будет подать заявления на регистрацию брака. А с 3 по 6 января в отделах ЗАГС каждого округа Москвы будет возможность зарегистрировать рождение ребенка.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

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