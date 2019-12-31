Общественный транспорт в Москве и области будет бесплатным в новогоднюю ночь

Столичные власти напоминают: начиная с 20:00 31 декабря и до 6:00 1 января общественный транспорт в Москве станет бесплатным. При этом метро, МЦК и часть автобусов будут работать всю ночь без перерывов, Московские центральные диаметры и электрички пригородного сообщения намерены возить пассажиров до 2:00, а работа остального общественного транспорта продлена до 03:30 утра.

"Горожане и туристы смогут воспользоваться 175 маршрутами наземного транспорта", - уточняют в мэрии Москвы. Но следует помнить, что маршруты некоторых автобусов изменены в связи с праздничными перекрытиями улиц. В частности, все праздничные дни до 22:00 6 января перекрыта Тверская улица от Тверского бульвара до Моховой, Моховая - от Воздвиженки до Тверской, Охотный ряд - от Моховой до театрального проезда, Театральный проезд - от Охотного ряда до Петровки. Также пешеходными станут на время праздников Глинищевский, Газетный, Никитский и Брюсов переулки, Большая Никитская улица - от Романова переулка до Моховой, и Большая Дмитровка - от Охотного ряда до Дмитровского переулка.

Кроме того, движение на некоторых улицах остановят на один час - с 23:30 31 декабря до 00:30 1 января для проведения новогоднего фейерверка. В частности, под это ограничение попадут части Москворецкой, Кремлевской, Раушской и Софийской набережной, а также Большой Москворецкий мост. И автолюбителей настоятельно просят обратить внимание: с 6:00 31 декабря до 6:00 6 января парковки на Бульварной кольце от Пречистенки до Трубной улицы не будет - она ликвидируется на время праздников.

Кстати

Общественный транспорт в Московской области также будет бесплатным в ночь с 31 декабря на 1 января. Причем, независимо от того, какие маршруты этот транспорт обслуживает - городские или межмуниципальные.