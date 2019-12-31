Около 11 тысяч солдат и офицеров ЦВО встретят Новый год на боевых постах

В ночь с 31 декабря на 1 января примерно 11 тысяч военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) будут нести службу в суточных нарядах и караулах, которые охраняют парки армейской техники и арсеналы комплексного хранения вооружения боевых и специальных машин. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе ЦВО.

Кроме того, новогоднее дежурство организуют на командных пунктах в авиационных звеньях частей ВВС и ПВО. А специально назначенные подразделения для противодействия терроризму обеспечат безопасность в военных городках.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что система боевого дежурства распространится не только на армейские гарнизоны Сибири, Урала и Поволжья, но и на российские военные базы в Таджикистане и Киргизии, которые оперативно подчиняются командованию Центрального военного округа.

Напомним, что его войска дислоцируются на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав ЦВО структурно входят несколько объектов за пределами страны. Это 201-я военная база РФ в Таджикистане, авиабаза Кант в Киргизии, а также несколько воинских подразделений на территории Казахстана.