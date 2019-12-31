Новые требования к размещению вывесок на фасадах возмутили предпринимателей. По их мнению, борьба чиновников с "рекламным шумом" создает чрезмерную финансовую нагрузку на бизнес.

Лимит на вывески

Кампания по избавлению костромских улиц от "информационного мусора" началась в июле уходящего года. Власти решили, что этому будет способствовать деятельность муниципального казенного учреждения "Центр наружной рекламы и информации". "Рынок наружной рекламы всегда требовал особого внимания ввиду его явного влияния на архитектурный облик города и архитектурно-пространственное окружение", - пояснили в управлении экономики администрации города.

Ранее любой хозяйствующий субъект мог разместить на фасаде здания столько информационных табличек, сколько считал нужным. Однако с 1 июля власти внесли изменения в правила благоустройства, серьезно ужесточающие требования к вывескам и прочим рекламным конструкциям. "Новая редакция Правил допускает наличие не более двух вывесок у одного хозяйствующего субъекта, - рассказали в горадминистрации. - Таким образом, задача - сократить их количество и привести в соответствие с действующими требованиями, что, в свою очередь, положительно скажется на внешнем облике Костромы". Как видно, цель у инициаторов реформы была благая. Однако когда дело дошло до исполнения новых требований, действия чиновников вызвали волну негодования со стороны предпринимательского сообщества. Для многих представителей малого и среднего бизнеса "рекламная реформа" обернулась серьезными непредвиденными расходами: из "двигателя торговли" вывески превратились в источник дополнительных трат.

Вынужденная замена

- Раньше контроль за соблюдением правил благоустройства в Костроме был возложен на управление муниципальных инспекций, что вполне логично, - рассказал "РГ" руководитель частного предприятия на улице Советской, попросивший не называть его имени. - Но теперь вопросы рекламы почему-то передали в ведение управления экономики. Это говорит о том, что город планирует заработать. Но способы вызывают сомнение и у меня, и у многих моих коллег.

Рекламная реформа обернулась для бизнесменов серьезными непредвиденными расходами

Получив предписания о срочной замене рекламных вывесок на новые, владельцы предприятий стали выражать недовольство. У многих с момента изготовления вывесок не прошло и трех лет, а теперь чиновники предложили им опять раскошелиться - оформить фасад согласно новым правилам.

- Мне пришло предостережение о принудительной смене вывесок в августе. Прошлая вывеска над входом у меня была согласована в надлежащем порядке. Она выглядела абсолютно нормально: не выгорела, не испортилась, никаких оснований для замены не было, - рассказывает владелец двухэтажного здания на улице Ленина. - Но чиновники заставили меня заменить один световой короб на несколько, чтобы каждая буква в надписи была изготовлена отдельно. Разумеется, за мой счет. Мне это обошлось в 100 тысяч рублей. Одно дело - короб обтянуть пленкой, а другое - каждую букву. При этом принципиально ничего не поменялось: цвета вывески вопросов у проверяющих не вызвали, они остались теми же. Я считаю, что это больше похоже на сговор чиновников с "дружественными" рекламными агентствами, которые после очередного предписания на каждом предпринимателе обогащаются. Это на самом деле неприятно. Вместо того, чтобы поддерживать малый и средний бизнес, власти решили "дожать остатки".

По данным властей, в 2019 году в Костроме было зафиксировано 205 нарушений закона "О рекламе".

- Основным нарушением при размещении рекламных конструкций является их установка без разрешительной документации, - пояснила начальник отдела по работе со СМИ администрации Костромы Ольга Кокоулина. - Управление экономики направило предписания об устранении нарушений, 84 рекламные конструкции демонтированы силами собственников. На основании Временного порядка расходы, связанные с демонтажем, перевозкой и хранением рекламной конструкции, произведенные за счет города, подлежат возмещению в бюджет. Демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций силами администрации города Костромы в 2019 году не производился.

Дважды в одну реку

В начале декабря чиновники костромской мэрии составили протокол об административном нарушении в отношении генерального директора агентства недвижимости "Вендор" Сергея Дудовцева. Предпринимателя обвинили, что на здании на проспекте Текстильщиков, где он работает, висят три вывески вместо двух. По мнению проверяющих, это нарушает новые правила благоустройства.

- На мой взгляд, никакого нарушения нет, - сетует Сергей Дудовцев. - Вывеска согласована с властями в надлежащем порядке в 2015 году. Ее изготовление обошлось мне в 40 тысяч рублей. Почему чиновники постоянно меняют правила игры, а я должен нести дополнительные расходы? В нашем здании - два юридических лица. Помимо вывески у входа размещены таблички с указанием времени и режима работы. Убрать их нельзя: информация размещена в соответствии с требованием закона о защите прав потребителей. На два предприятия у нас всего три вывески. Но меня все равно вызвали в управление экономики. Чиновники мои доводы даже слушать не стали, просто составили протокол. Мне стоило огромных усилий, чтобы затем на заседании административной комиссии доказать свою правоту.

Стоимость замены рекламной конструкции может превысить 100 тысяч рублей

В ответ на запрос "РГ" в администрации Костромы сообщили, что внесенные изменения в статью 13 Правил благоустройства территории города, касающиеся порядка установки, содержания, эксплуатации и демонтажа наружной рекламы, с 1 июля 2019 года "стали распространять свое действие в отношении ранее установленных вывесок, указателей и иных средств размещения информации". Как пояснили власти, выданные ранее разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций действуют до срока их окончания. А затем предпринимателям необходимо будет обратиться в уполномоченный орган за повторным получением разрешения.

Специальное разрешение на установку вывесок требуется, если их размер превышает три квадратных метра. Если здание находится на центральной улице или в зоне охраны объектов культурного наследия, то согласовывать необходимо все вывески площадью более двух квадратных метров.

Кроме того, разрешение необходимо, если вывеску хотят поместить на фасаде, где есть мемориальные доски. "В случае размещения вывески в производственных зонах, границы которых определены Правилами землепользования и застройки города Костромы, разрешение не требуется", - уточнили в мэрии.

Формально муниципальная услуга - выдача разрешений на установку вывесок или указателей, не содержащих сведений рекламного характера, предоставляется бесплатно. Ее можно получить в течение 50 дней с момента регистрации заявления. Но в реальности заявители несут затраты, и серьезные: сначала им необходимо создать оригинал-макет, а затем оплатить изготовление таблички или светового короба в рекламном агентстве. В зависимости от размера вывески, стоимость замены конструкции может составлять 30000, 50000, 100000 рублей и более.

- Мы не против того, чтобы город очищали от лишней рекламы, но нельзя же менять правила каждый год, - заметил один из пострадавших предпринимателей. - Если я вовремя не выполню предписание - меня оштрафуют на 50 тысяч рублей. Немалые деньги!

Некоторые владельцы предприятий, недовольные выданными им предписаниями, начали обращаться с исками в суды, где оспаривают действия проверяющих.

А как у соседей

В Воронеже вывески и рекламу на зданиях приводят в соответствие с дизайн-регламентом уже несколько лет. Для каждого дома в зоне строгой регламентации разработаны эскизные проекты, согласно которым предприниматели постепенно меняют внешний вид своих магазинов, кафе и офисов. Таблички и вывески делают менее броскими: уменьшают размер шрифта, снимают громоздкие световые короба. Если конструкция не соответствует нормам и владелец отказывается снимать или переделывать ее в срок, демонтаж производят районные комбинаты благоустройства.

Появление регламента как такового многие приветствовали - в том числе и в бизнес-среде: устали от визуального "крика". Однако чрезмерная жесткость отдельных положений документа завела в тупик целую отрасль наружной рекламы, считает руководитель профильной компании "Арт Фолио", продюсер фестиваля "Джазовая провинция" в Воронеже Александр Лукинов:

- С тем, что размещение рекламы должно быть строго регламентировано в зоне исторической застройки, никто не спорит. Но у нас эти же правила распространили на все большие улицы, в том числе на окраине. Хотя как можно равнять модерновое здание гостиницы "Бристоль" на проспекте Революции и панельную девятиэтажку на Новосибирской?.. Почему застройщик не может повесить на этой Новосибирской баннер, рекламируя жилье в новом районе?

По словам эксперта, действующие ограничения по размерам такие конструкций, как брандмауэры и крышные установки, не учитывают понятие об архитектурных пропорциях. На многоэтажном здании метровые буквы порой попросту теряются. В других городах России размер крышных установок определяют как одну десятую от высоты постройки, для баннеров и брандмауэров установлена как ориентир определенная доля от площади фасада.

- Мы подавали в мэрию свои предложения, но их не учли. Рабочая группа по корректировке регламента, куда я входил, давно не собиралась. Рекламодателей, по сути, подталкивают к тому, чтобы использовать только уличные щиты, - констатирует Лукинов.