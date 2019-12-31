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31.12.2019 17:25
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Казна с социальным акцентом

Регионы Центральной России определились с доходами и расходами на будущий год
Текст: Елена Шулепова
Регионы ЦФО приняли бюджеты на следующий год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Главные финансовые документы всех регионов имеют ярко выраженную социальную направленность.

Зарезервированы средства и на нацпроекты. Так, например, на приведение в порядок дорожной сети в субъектах готовы потратить от четырех до шести миллиардов рублей, а на решение демографических проблем - не менее трех миллиардов.

В Тульской области трехлетний бюджет впервые принимали ровно десять лет назад. За этот период доходная часть региональной казны выросла более чем в два раза: с 33,2 миллиарда рублей в 2009 году до 84,8 в 2020-м. Причем собственные доходы области утверждены в сумме 68,1 миллиарда, а безвозмездные поступления запланированы на 2020 год в объеме 16,7 миллиарда.

Фото: iStock
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Соответственно увеличились и расходы: десять лет назад расходная часть бюджета составляла 37 миллиардов, на будущий год запланировано 90,45. Можно проследить, как росла социальная составляющая: если десять лет назад на эти цели закладывалось 56,6 процента от общей суммы расходов (или чуть больше 28 миллиардов рублей), то сегодня доля затрат на "социалку" составляет 70 процентов. Так, на финансирование программ развития образования заложено 23,9 миллиарда рублей, на здравоохранение - 17,7 миллиарда.

В 2020 году туляки рассчитывают получить из федерального бюджета 139 миллионов рублей на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями и 405 миллионов - на укрепление материально-технической базы медицинских организаций. Кроме того, впервые выделяются федеральные средства на обеспечение "соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации в школах" - 134,7 миллиона рублей.

Соседняя Калужская область в 2020 году по-прежнему останется регионом-донором и не будет получать дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ. Доходы областного бюджета в следующем году по сравнению с нынешним, как планируется, вырастут примерно на 12 миллиардов - до 69,35, из которых 53,8 - собственные средства. При этом из федерального бюджета поступят существенные средства на реализацию национальных проектов. В 2020 году это 8,2 миллиарда рублей.

В Смоленской области, как и в прошлом году, сверстали бюджет, в котором расходы точно соответствуют доходам

По словам председателя регионального заксобрания Виктора Бабурина, на следующий год увеличены расходы практически по всем статьям социальной направленности - на образование, культуру, социальное обеспечение, здравоохранение и спорт. В абсолютных цифрах такие расходы превысят 43 миллиарда рублей (60 процентов от суммы всех расходов).

Как и прежде, большая часть средств пойдет на реализацию государственных программ. Так, на подпрограмму "Чистая вода в Калужской области" выделяется рекордная сумма - 1,8 миллиарда рублей. Дополнительные субсидии предусмотрены на ремонт дворовых проездов и межпоселенческих дорог, соединяющих дальние деревни и села. Большое внимание уделено улучшению финансового положения муниципальных образований - для них распределено 88 видов субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. Спикер регионального парламента призвал муниципалитеты как можно раньше начинать конкурсные процедуры, особенно в рамках программ формирования комфортной городской среды.

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Ульяновской области
В Ульяновской области утвердили бюджет на 2020 год

В Смоленской области, как и в прошлом году, сверстали бюджет, в котором расходы точно соответствуют доходам - они зафиксированы на отметке 50,9 миллиарда рублей. Как отмечают авторы финансового документа, увеличение доходов на 2,1 миллиарда связано с дополнительным финансированием из федерального бюджета. Как и у соседей, серьезные финансовые вливания - в 4,5 раза больше, чем в этом году, запланированы в программу "Комплексное развитие сельских территорий". Также впервые в областном бюджете на предстоящий год предусмотрено 10 миллионов рублей на поддержку территориального общественного самоуправления.

Бюджет Брянской области формируется с профицитом третий год подряд. Любопытный момент: дополнительные источники дохода обнаружились после предварительного анализа проекта специалистами Контрольно-счетной палаты. В результате после доработки закона первоначальные параметры главного финансового документа были увеличены более чем на 11 миллиардов рублей. В итоге прогнозируемый доход областной казны на 2020 год составляет 68,3 миллиарда, расход - 67,6, профицит бюджета планируется в размере 700,9 миллиона рублей.

Социальная сфера остается приоритетным направлением: расходы на нее в 2020 году составят 68 процентов общих затрат. В частности, на здравоохранение дополнительно пойдет 744 миллиона. Речь идет как об оснащении больниц дорогостоящим современном оборудованием, так и о капитальном ремонте поликлиник и ФАПов. Сфера образования также получит дополнительно более 700 миллионов. В частности, на ремонт кровель в муниципальных школах планируется израсходовать 170 миллионов, а еще 200 - на установку окон в них. Обещают власти купить 15 пожарных машин для областного поисково-спасательного центра.

Рязанская область с помощью федеральных вливаний постепенно выбирается из закредитованности, для чего соблюдает все рекомендации федерального центра. Прогнозируемый общий доход областного бюджета - 56,7 миллиарда рублей, в том числе получаемые межбюджетные трансферты - 14 миллиардов. При работе над документом, по словам спикера регионального парламента Аркадия Фомина, акцент делался на финансовом обеспечении мероприятий нацпроектов.

- Наша общая задача - достичь целевых показателей по национальным проектам, на реализацию которых из федерального и областного бюджетов на предстоящие три года направляется 38,3 миллиарда рублей, - пояснил Аркадий Фомин. - Учтены в бюджете и 4,3 миллиарда федеральных межбюджетных трансфертов, дополнительно поступивших после принятия финансового документа в первом чтении.

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Общая сумма расходов областного бюджета - 58,4 миллиарда рублей, 80 процентов пойдет на соцсферу. Как и у соседей, распределение средств идет по программно-целевому принципу. В ходе обсуждения документа удалось увеличить финансирование муниципальных инициатив до 180 миллионов, а также дополнительно выделить 200 миллионов на решение проблемы с местами в детских садах.

В бюджете предусматривается увеличение с 1 января будущего года минимального размера оплаты труда до 12130 рублей, индексация на уровень инфляции зарплат работникам бюджетной сферы, доведение зарплат работникам бюджетной сферы до установленных федеральным центром параметров и другие меры соцподдержки.

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