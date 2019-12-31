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31.12.2019 21:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жильцов дома в центре Москвы экстренно эвакуировали

В центре Москвы в многоквартирном жилом доме возник крупный пожар, в результате которого пострадал один человек. Как сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ, инцидент произошел вечером 31 декабря в квартире на восьмом этаже по адресу: ул. Дубининская, дом 65, корпус 2.

В Сочи из-за пожара эвакуировали девять человек

Спасателям пришлось эвакуировать весь дом. Однако в результате ЧП пострадали восемь человек, среди которых двое детей. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, передает РИА Новости.

По словам очевидцев, возгорание могло возникнуть из-за хлопка газа. Эту версию сейчас проверяют.

В настоящее время пожар потушен, выясняются все обстоятельства происшествия.

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