Жильцов дома в центре Москвы экстренно эвакуировали

В центре Москвы в многоквартирном жилом доме возник крупный пожар, в результате которого пострадал один человек. Как сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ, инцидент произошел вечером 31 декабря в квартире на восьмом этаже по адресу: ул. Дубининская, дом 65, корпус 2.

Спасателям пришлось эвакуировать весь дом. Однако в результате ЧП пострадали восемь человек, среди которых двое детей. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, передает РИА Новости.

По словам очевидцев, возгорание могло возникнуть из-за хлопка газа. Эту версию сейчас проверяют.

В настоящее время пожар потушен, выясняются все обстоятельства происшествия.