В центре Москвы введен особый пропускной режим

Новогодние праздники внесли свои коррективы в обеспечение безопасности на центральных улицах Москвы. В центре столицы вводится особый режим безопасности. Он затронет Красную и Манежную площади, улицы Тверскую и Моховую, Охотный ряд, Театральный проезд и Площадь революции.

Попасть на эти улицы можно будет только через контрольно-пропускные пункты и с обязательным досмотром. Как ранее предупреждал москвичей и гостей столицы городской департамент региональной безопасности и противодействия коррупции, особый режим поможет соблюсти общественный порядок и безопасность граждан в местах массовых новогодних гуляний и продлится до 5 января.

Контрольно-пропускных пунктов семь и они установлены на Тверской улице со стороны Пушкинской площади; на Моховой со стороны улицы Большая Никитская; на Большой Дмитровке у выхода из метро; на пересечении Театрального проезда с улицей Рождественка; на Никольской улице; на Ильинке и на улице Москворецкой у храма Василия Блаженного.