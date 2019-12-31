Путин в новогоднем обращении призвал к единству и взаимопониманию

В новогоднем телеобращении президент России пожелал всем мира, здоровья, благополучия и взаимопонимания. А также рассказал, в чем заключается волшебство новогоднего праздника.

Жители Камчатки уже увидели телеобращение главы государства. Президент пожелал, чтобы счастье взаимопонимания навсегда поселилось в каждом доме, помогло преодолеть все трудности и сплотило бы поколения. "Пусть родители будут здоровы и всегда чувствуют ваше внимание, а каждый ребенок знает, что он самый любимый", - отметил Владимир Путин.

Перед Новым годом всегда много дел, но главное - теплота человеческих отношений и дружеского общения. Всех объединяет атмосфера добра и заботы. "Мы стремимся сделать для других что-то важное, полезное, помочь тем, кто нуждается в нашей поддержке, порадовать их подарками и вниманием. В таких искренних порывах, в чистоте помыслов, в бескорыстной щедрости и проявляется настоящее волшебство новогоднего праздника. Он открывает в людях лучшие черты, преображает мир, наполняя его радостью и улыбками", - подчеркнул глава государства.

С самого детства в нас живут светлые новогодние чувства, они возвращаются каждый Новый год. "Мы обнимаем своих любимых, наших родителей, готовим сюрпризы для детей и внуков, вместе с ними наряжаем елку, достаем фигурки из картона, шары и стеклянные гирлянды. Эти порой старые, но любимые семейные игрушки дарят свое тепло уже младшим поколениям", - отметил Путин.

"Мы с вами на пороге уже третьего десятилетия XXI века. Мы живем в бурное, динамичное, противоречивое время, но мы можем и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему", - призвал президент. "От усилий и вклада каждого из нас зависит ее настоящее и будущее, будущее наших детей. Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня перед обществом и страной. Наше единство - основа достижения любых самых высоких целей", - убежден он.

Эти ценности передали нам "героическое, несгибаемое поколение победителей". С этими словами президент отдельно поздравил фронтовиков и тружеников тыла, людей старшего поколения, "всех, кто прошел через тяжелейшие испытания ради нас с вами, ради будущего нашей Родины". "Низкий вам поклон", - сказал он.

"Пожелаем друг другу и нашей Родине мира, благополучия и процветания. С праздником! С Новым, 2020 годом!" - заключил Владимир Путин.