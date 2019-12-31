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31.12.2019 15:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В России уже встретили Новый год

Текст: Татьяна Дмитракова
Когда в Москве было еще три часа дня 31 декабря, на самой крайней восточной точке России уже наступил 2020 год.
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Этот небольшой - 29 квадратных километров - клочок суши в Беринговом проливе носит много имен: Большой Диомид, Имэлин (по-чукотски), Имаклик (по-эскимосски), остров Ратманова.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Здесь сплелось воедино множество границ. Между РФ и США. Между Азией и Америкой. Западным и Восточным полушариями. Тихим и Северным Ледовитым океанами. Здесь проходит даже граница времени, ведь рядом - линия перемены дат.

Поэтому у острова есть еще одно имя, неофициальное - остров Завтра. С ближайшей американской землей - Малым Диомидом, или островом Крузенштерна, - его разделяют четыре километра и целые сутки.

На острове Ратманова давно нет постоянного населения - только пограничная застава на месте бывшего эскимосского поселения Кунга. Пограничники первыми во всей России и встречают Новый год. Но бокалы с игристым вином не поднимают - на острове сухой закон.

"Это обдуваемая всеми ветрами суровая скала, на которой несут службу суровые мужчины, - рассказали корреспонденту "РГ" в Пограничном управлении ФСБ России по восточному арктическому району. - Сюда два-три раза в год прилетает вертолет, доставляет необходимые припасы. Даже причала нет, чтобы ошвартовалось судно".

И подойти судам к острову непросто - около 300 дней в году его окружают льды, а два месяца "лета" - густые туманы. Как сообщили в погрануправлении, служить на Ратманова направляют холостяков, и праздник - не праздник, воинский распорядок не меняется даже в Новый год, служба идет обычным чередом. Разве что природа подарит в эту ночь северное сияние.

Самый восточный обжитой населенный пункт России, да и всей Евразии - село Уэлен в Чукотском районе Чукотского АО. Люди здесь обитали веками, а на карту селение нанесли еще в 1792 году.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Село в три улицы - Дежнева, Ленина и Набережная - вытянулось вдоль узкой галечной косы. С одной стороны - лагуна с ледяной водой, с другой - волны Чукотского моря. Сейчас в Уэлене чуть более 600 жителей, добывают морского зверя, ловят рыбу. На весь мир известны изделия местной косторезной мастерской из моржового клыка и китовой кости.

К Новому году Уэлен приукрасился: поставили искусственную елку, увитую гирляндами и увенчанную звездой.

"Односельчане развесили на окнах сетки-гирлянды, а те, кто в коттеджах, живет, - и уличные украшения, - поделились в администрации сельского поселения. - 31 декабря все праздник по домам отмечают, но 1 января в час ночи начнется дискотека в сельском доме культурно-досуговой работы. Обычно на нее человек 25-30 приходит, и веселятся они до пяти утра".

" В Анадыре есть новогодняя традиция - ночью весь город выходит к елке на центральной площади", - говорит начальник отдела Отдел информационной политики правительства Чукотского АО Татьяна Чернявская.

По словам руководителя пресс-службы администрации Анадыря Станислава Нагаткина, в городе ставят десятиметровую искусственную ель. Ее обязательно закрепляют с помощью растяжек. Это защита от сильных ветровых нагрузок: несколько лет назад мощными порывами повредило конструкцию, и перед самым праздником елка накренилась. Теперь ее надежно удерживают тросы. Новогоднее дерево декорировано светодиодными гирляндами, а вот от игрушек вынужденно отказались - они трескаются от мороза. Елка густо укутана инеем: Анадырский лиман не замерз в этом году, поэтому в городе очень высокая влажность, закуржавели все строения и деревья.

Фото: Россия 1
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Анадырь украшает иллюминация на фонарных опорах в виде звезд и российских флагов. Есть световая инсталляция, ее обычно начинают проецировать на небо около 15.00 (в Анадыре в это время уже темно - полярная ночь как-никак), но из-за висящей над городом туманной дымки изображение размывается. В прежние годы предприниматели вставляли и аэромены (танцующие на ветру надувные куклы). В это раз отказались от затеи - не выдерживает холодов техника. Накануне столбик термометра опускался до -42°С. В новогоднюю ночь по прогнозу ожидается -29°, а по ощущениям, с учетом ветра и морской влажности, это как все 45!

"Но все равно в час ночи 1 января начнется на площади народное гуляние. Будут конкурсы и танцы, концерт и непременный элемент торжества - хоровод вокруг елки, - рассказал Станислав Нагаткин. - Правда, люди выходят на улицу на несколько минут - долго на таком морозе не выдержать".

Новогодний праздник, напомним, в нашей стране отмечают 11 раз - по числу часовых поясов. Завершается он в Калининграде.

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