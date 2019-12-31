В Забайкалье на каникулах ожидается почти 50 градусов мороза

В Забайкальском крае первая неделя нового года будет морозной, сообщает региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"На новогодние праздники ожидается умеренно морозная погода, преимущественно без осадков, со слабым ветром", - говорится в сообщении.

Ночью в начале недели будет 35-40 градусов холода, а при прояснении до -46. Днем от -17 до -22, по восточной половине края от -28 до -33.

Во второй половине недели ночью до -33, местами до -35, днем от -11 до -16. По северным районам от -16 до -21.