Глава Мордовии исполнил новогодние мечты детей

Глава Мордовии Владимир Волков исполнил новогодние желания девяти детей, принявших участие в новогодней акции "Елка желаний" Всероссийского благотворительного проекта "Мечтай со мной".

Напомним, что в рамках благотворительной акции волонтеры по всей стране собирали новогодние желания детей-сирот, ребятишек из многодетных и малообеспеченных семей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья. Все их пожелания были собраны на новогодней елке в Кремле.

В преддверии праздника в дом семьи Картыгиных в селе Капасово Атяшевского района прибыли гости из Саранска. Страдающий ДЦП 15-летний Максим Картыгин получил в подарок от лидера республики свою мечту - сенсорный телефон.

А в квартиру Ионовых из Саранска замруководителя администрации главы РМ Александр Ратников пришел с целым мешком подарков. Пятилетняя Даша Ионова получила большую красивую куклу, ее старший брат Максим - детскую энциклопедию, а младшая сестренка Машенька - куколку, которая ростом практически с нее. И, разумеется, детям вручили сладкие подарки.

Особенным выдался праздник и у многодетной семьи Исайкиных. У 15-летней Анжелики сбылась давняя мечта - теперь у девочки есть ноутбук. В семье Исайкиных девять детей, четверо из них - школьники. Компьютер у детей есть, но он один на всех, поэтому при подготовке к урокам приходилось занимать очередь. Теперь, когда появился ноутбук, делать домашние задания детям будет намного проще.

Юная воспитанница саранской детской музыкальной школы №6 Люба Агапова попросила у Деда Мороза "электронное пианино". Девочка растет в многодетной семье: Люба - первая помощница мамы и папы, а для четырех младших сестер и братика - пример для подражания. В последний день уходящего года в квартире Агаповых, как по волшебству, появился заветный инструмент.

Еще одна юная музыкантша - десятилетняя Эвелина Трубенкова из Саранска - мечтала о собственной флейте. В многодетной семье Трубенковых воспитываются девять детей, старшему из которых 15 лет, а самой младшей - всего годик и три месяца. Все школьники, а их в семье четверо, посещают еще и музыкальную школу. Сестренки Эвелина и Вероника играют на флейте. Родители долго искали для них профессиональный инструмент, но подходящий не смогли найти.

Мечта девочки исполнилась 31 декабря. В этот день Александр Ратников передал Эвелине подарок от Владимира Волкова - прекрасную флейту, а всем ребятишкам - сладкие подарки.

Кроме того, лидер региона исполнил еще одну мечту многодетной семьи, подарив морозильную камеру и большой холодильник.

- Чудеса под Новый год случаются! Я верила, и моя мечта сбылась! - сказала Эвелина.