Пенсионерки из Башкирии выиграли миллион за пародию на Тимати

Музыкальный коллектив из Уфимского района "Михайловские бабушки" победил в челлендже хип-хоп исполнителя Тимати, который он объявил в соцсети.

Артист предложил снять клип на свою песню "Впереди копы…" и представить на конкурс с хештэгом #яедунаджипе. Приз - миллион рублей - обещал тому, кто его удивит.

Он просмотрел более 30 тысяч роликов, присланных со всех концов страны, определил десять лучших, и из них уже выбрал самый "удивительный".

Тимати попросил "Михайловских бабушек" снять еще один ролик, чтобы посмотреть, на что они потратят деньги.